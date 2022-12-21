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Суд выберет меру пресечения начальнику ЦОДД Вячеславу Трещеву по делу о взятке

Следователи настаивают на помещении чиновника в СИЗО

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Заседание пройдет сегодня

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В Ленинском районном суде Новосибирска сегодня, 21 декабря, рассмотрят вопрос о мере пресечения начальнику «Центра организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ настаивают, что на время расследования чиновника нужно отправить в СИЗО.

По версии следствия, в период с августа по декабрь Трещев предложил знакомому предпринимателю помощь в получении госконтрактов в сфере установки камер фиксации нарушений ПДД, в том числе и на железнодорожных переездах, а также камер слежения «на объектах авиационной инфраструктуры». За свои услуги подозреваемый запросил 4 миллиона рублей.

— 19 декабря 2022 года фигурант, находясь в доме по месту своего проживания, незаконно получил от предпринимателя часть взятки в виде денег в сумме 1 200 000 рублей в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий, — сообщили в следственном управлении.

Трещеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Вячеслав Трещев с 1999 года работал в ГИБДД. А на должность начальника ЦОДД вступил в 2021 году.

12 декабря в Октябрьском суде Новосибирска арестовали сотрудников межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Арамаиса Асланяна и Сергея Пирского. Обоих обвинили в получении взятки, сопряженной с вымогательством. Асланяна поместили под домашний арест, Пирского — в следственный изолятор. Изначально источники НГС в правоохранительных органах сообщали, что по делу проходят пять сотрудников отдела.

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