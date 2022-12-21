Суд выберет меру пресечения начальнику ЦОДД Вячеславу Трещеву по делу о взятке

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ настаивают, что на время расследования чиновника нужно отправить в СИЗО.

По версии следствия, в период с августа по декабрь Трещев предложил знакомому предпринимателю помощь в получении госконтрактов в сфере установки камер фиксации нарушений ПДД, в том числе и на железнодорожных переездах, а также камер слежения «на объектах авиационной инфраструктуры». За свои услуги подозреваемый запросил 4 миллиона рублей.