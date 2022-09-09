Осужден подельник обвиняемого в убийстве жены искитимского главврача — за что ему вынесли приговор
Дело было связано с другими преступными эпизодами
Новосибирский областной суд огласил приговор Евгению Похлебухину — подельнику Дмитрия Казакова, который признался в убийстве жены главврача Искитимской больницы. Похлебухина признали виновным в эпизоде с кражей денег из офиса томской строительной организации.
Согласно материалам дела, преступление произошло 2 июня 2021 года. В вечернее время Дмитрий Казаков проник в офис строительной компании «СУ ТДСК», напал на сторожа и нанёс ему 11 ударов по голове тупым предметом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Евгений Похлебухин в это время находился на улице и «следил за обстановкой». Добычей преступников стали 612 тысяч рублей из кассы организации. Подозреваемых задержали в Томске по горячим следам.
Это только один эпизод из криминальной биографии Казакова. Самое резонансное преступление, в котором его обвиняли, было совершено в августе 2020 года. Считается, что он пробрался в дом главного врача Искитимской городской больницы Алексею Кайгородову, напал на супругу медика и задушил ее. Из дома Казаков похитил 10 тысяч евро наличными и ценные вещи: часы, драгоценности — всего на сумму почти 2 млн рублей.
После задержания силовики обвинили Казакова в серии краж, разбойных нападений и шести убийствах, которые были совершены в период с 2007 по 2021 гг. Следователи выяснили, что в 2007 году его подельником в налёте на офис компании «Олимп» был новосибирец Владимир Безотечество. Мужчины связали женщину-сторожа и похитили из кассы 1,3 млн рублей.
В результате по итогам расследования на скамье подсудимых оказались три человека — Дмитрий Казаков, Владимир Безотечество, Евгений Похлебухин, но приговор выслушал только один из них.
— Приговором суда Похлебухин признан виновным в совершении кражи. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее судом было вынесено два решения. Это постановление в отношении Безотечество. Поскольку истекли сроки привлечения к уголовной ответственности, то по эпизоду с разбойным нападением Безотечество был освобожден от уголовной ответственности и освобожден из зала суда. В связи с тем, что Казаков скончался в условиях СИЗО, то судом было вынесено решение о прекращении уголовного преследования в отношении него в связи со смертью, — сообщила старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.
Тело Дмитрия Казакова было обнаружено в камере следственного изолятора 9 августа 2022 года. Источники НГС сообщали, что он высказывал намерения покончить жизнь самоубийством еще на стадии предварительного следствия дела об убийстве жены искитимского врача. Казаков признавал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях. Ему грозило пожизненное лишение свободы.