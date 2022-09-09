Осужден подельник обвиняемого в убийстве жены искитимского главврача — за что ему вынесли приговор

Согласно материалам дела, преступление произошло 2 июня 2021 года. В вечернее время Дмитрий Казаков проник в офис строительной компании «СУ ТДСК», напал на сторожа и нанёс ему 11 ударов по голове тупым предметом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Евгений Похлебухин в это время находился на улице и «следил за обстановкой». Добычей преступников стали 612 тысяч рублей из кассы организации. Подозреваемых задержали в Томске по горячим следам.

