Следователи возбудили уголовное дело из-за запертого в холодильнике магазина 9-летнего ребенка
Ранее сообщалось, что проверку по инциденту ведет также прокуратура
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по случаю, когда сотрудник магазина запер
Ранее прокуратура и следователи начали проверки после публикации в СМИ об инциденте в «Марии-Ра».
— По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «д» частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Как напомнили следователи, инцидент произошел
Вчера председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить это дело на особый контроль. Расследование уголовного дела продолжается.
В декабре 2020 года рядом с магазином «Краски» на Каменской произошел конфликт между