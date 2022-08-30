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Следователи возбудили уголовное дело из-за запертого в холодильнике магазина 9-летнего ребенка

Ранее сообщалось, что проверку по инциденту ведет также прокуратура

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Инцидент произошел 29 августа

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по случаю, когда сотрудник магазина запер 9-летнего ребенка в складском холодильном помещении.

Ранее прокуратура и следователи начали проверки после публикации в СМИ об инциденте в «Марии-Ра».

— По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «д» частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Как напомнили следователи, инцидент произошел 29 августа на улице Селезнева. По словам отца пострадавшего мальчика, которого цитируют «Вести.Новосибирск», 9-летний мальчик вместе с друзьями начал складывать просрочку в тележку. Сотрудники магазина начали ругаться и позвали охранника, который схватил ребенка за руку и завел в темный холодильник. Мальчик начал звонить в полицию, и охранник, услышав это, выпустил ребенка.

Вчера председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить это дело на особый контроль. Расследование уголовного дела продолжается.

В декабре 2020 года рядом с магазином «Краски» на Каменской произошел конфликт между 14-летним подростком и продавцом. Мальчик с другом катались на парапете у торговой точки на сноускейте. Как ранее сообщали в прокуратуре, продавец столкнул мальчика. После падения ребенок попал в больницу.

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