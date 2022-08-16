Стали меньше красть с карт и угонять: в Новосибирской области снизилось число преступлений

В Новосибирской области на 0,9% снизилось число преступлений в январе-июле 2022 года к январю-июлю 2021 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Основное снижение зафиксировано в Новосибирске и составило 1,3%, в то время как в остальных районах области снижение произошло на 0,1%.



По данным надзорного ведомства, резко снизилось количество краж с банковских счетов — 1471 против 2407 годом ранее (-38,9%). Также на 9,8% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

