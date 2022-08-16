Стали меньше красть с карт и угонять: в Новосибирской области снизилось число преступлений
Снижение за январь-июль 2022 к январю-июлю 2021 года составило 0,9%
В Новосибирской области на 0,9% снизилось число преступлений в январе-июле 2022 года к январю-июлю 2021 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Основное снижение зафиксировано в Новосибирске и составило 1,3%, в то время как в остальных районах области снижение произошло на 0,1%.
По данным надзорного ведомства, резко снизилось количество краж с банковских счетов — 1471 против 2407 годом ранее (-38,9%). Также на 9,8% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений.
Число преступлений против жизни и здоровья сократилось на 6,4%. При этом значительно снизилось число изнасилований — на 22,4%, однако убийств произошло на 14 больше, чем в аналогичный период 2021 года.
Преступления против собственности остаются основными — за семь месяцев этого года их было зафиксировано почти 18 тыс., это 67,4% от общего числа преступлений, однако даже их число сократилось на 3,8%. Вместе с этим снизилось число угонов на 11,3%, сейчас зафиксировано 174 случая угона авто.
При этом число преступлений в состоянии алкогольного опьянения стало меньше на 10,8%, а число преступлений, которые совершены на улицах, снизилось на 4%.
НГС составил инфографику.
В феврале прокуратура Новосибирской области сообщала, что раскрываемость преступлений в феврале составила 30,6%.