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Тема дняСмертельное ДТП возле Новосибирска
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«Ему показалось, что она некорректно себя повела». Сибиряку вынесли приговор за убийство жены в день свадьбы

Убийца познакомился с будущей супругой, когда отбывал наказание

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За особо жестокое убийство фигуранту грозило пожизненное лишение свободы

За особо жестокое убийство фигуранту грозило пожизненное лишение свободы

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В Новосибирском областном суде сегодня, 2 августа, закончили рассматривать дело 35-летнего новосибирца Степана Долгих. В октябре 2020 года он с особой жесткостью убил свою жену прямо в день свадьбы. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Трагедия произошла 29 сентября 2020 года. На глазах многочисленных свидетелей мужчина жестоко избил свою молодую жену, с которой расписался за несколько часов до этого.

— Между 16 и 17 часами мужчина 1987 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома по улице Железнодорожной рабочего поселка Чик Коченевского района нанес женщине 1984 года на почве личных неприязненных отношений множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, после чего оттащил к оврагу и скинул. От полученных травм женщина скончалась, — прокомментировали уголовное два года назад преступление в пресс-службе областного СК.

Более трезвые гости вызвали полицию, жениха задержали прибывшие на место трагедии сотрудники Росгвардии. Отрицать вину Степан Долгих не пытался: жестокое избиение произошло на глазах гостей.

Позже стали известны подробности резонансного преступления. Обвиняемый был дважды судим — за убийство и разбойное нападение. С будущей женой он познакомился по переписке, отбывая наказание в колонии. Женщина дождалась его из мест лишения свободы, после чего пара решила зарегистрировать брак. Мотивом особо жестокого убийства стала пьяная ревность.

— Он приревновал ее к одному из лиц, который присутствовал на этом празднике. Супругу показалось, что она некорректно себя повела, из-за чего произошел скандал. Все остальные его слегка побаивались, поэтому вступиться пытались, но получали отпор, — рассказывал НГС руководитель межрайонного Коченевского межрайонного следственного отдела Кирилл Петрушин.

В процессе подсудимый частично признал свою вину:

— Долгих признавал, что женщина умерла от его действий, но говорил, что не хотел ее убивать. Якобы был в шоке от увиденного: по его мнению, жена ему изменила с его знакомым, а он доверял ей как другу и как женщине. Также он не признал особую жестокость, — рассказала НГС старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры новосибирской области Анжелика Егорова. — Я просила для него 19 лет колонии строгого режима.

Приговор Новосибирского областного суда оказался ненамного мягче: 18 лет колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы. Осужденный намерен обжаловать приговор, на это у него есть 10 дней.

Ранее НГС писал о жестоком убийстве 17-летней девушки, мотивом которого тоже стала ревность. Журналисты побывали на прощании с погибшей и выслушали исповедь предполагаемого преступника в суде.

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