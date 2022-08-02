«Ему показалось, что она некорректно себя повела». Сибиряку вынесли приговор за убийство жены в день свадьбы

В Новосибирском областном суде сегодня, 2 августа, закончили рассматривать дело 35-летнего новосибирца Степана Долгих. В октябре 2020 года он с особой жесткостью убил свою жену прямо в день свадьбы. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Трагедия произошла 29 сентября 2020 года. На глазах многочисленных свидетелей мужчина жестоко избил свою молодую жену, с которой расписался за несколько часов до этого.