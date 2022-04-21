Хозяин новосибирского гаража, в котором сгорели четыре человека, проведет полтора года в колонии-поселении
Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности
50-летнего хозяина гаража, в котором в прошлом году сгорели четверо, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам).
— По данным следствия и суда, в осеннее время 2020 года подсудимый предоставил в наем потерпевшим для получения дохода находящуюся в его владении самовольную надстройку над гаражным боксом в качестве жилого помещения, которую незаконно подключил в обход схемы электроснабжения гаражного кооператива к частным электросетям, создав угрозу возникновения коротких замыканий в электросети надстройки, о чем не предупредил проживающих там людей. 19.01.2021 в ночное время в помещении надстройки над гаражным боксом в результате работы электросети в аварийном режиме произошел пожар, в результате которого наступила смерть проживающих там четырех человек, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по НСО.
В ведомстве отметили, что мужчина частично признал вину в ходе предварительного следствия. Дзержинский районный суд вынес мужчине приговор — 1 год 6 месяцев он проведет в колонии-поселении. Пока что приговор в законную силу не вступил.
Корреспондент НГС в прошлом году выезжал на место пожара, где днем продолжали работать сотрудники МЧС. Подробности — в нашем фоторепортаже с места трагедии.
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