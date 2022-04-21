Хозяин новосибирского гаража, в котором сгорели четыре человека, проведет полтора года в колонии-поселении

50-летнего хозяина гаража, в котором в прошлом году сгорели четверо, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам).

— По данным следствия и суда, в осеннее время 2020 года подсудимый предоставил в наем потерпевшим для получения дохода находящуюся в его владении самовольную надстройку над гаражным боксом в качестве жилого помещения, которую незаконно подключил в обход схемы электроснабжения гаражного кооператива к частным электросетям, создав угрозу возникновения коротких замыканий в электросети надстройки, о чем не предупредил проживающих там людей. 19.01.2021 в ночное время в помещении надстройки над гаражным боксом в результате работы электросети в аварийном режиме произошел пожар, в результате которого наступила смерть проживающих там четырех человек, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по НСО.