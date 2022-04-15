Позвала на встречу и заманила в засаду: юную девушку и ее друзей будут судить за разбой

Октябрьский отдел СК закончил работу над уголовным делом в отношении группы подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

По данным следствия, в сентябре 2021 года они решили совершить разбойное нападение. Для этого девочка-подросток познакомилась в социальных сетях с молодым человеком и договорилась о встрече с ним. Нового знакомого злоумышленница привела к многоквартирному дому на Большевистской, где в подъезде, на восьмом этаже, пару уже ждали подельники.



— На лестничной площадке обвиняемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, потребовали передать им находящееся при нем ценное имущество, а также перевести денежные средства на карту фигурантки, — рассказала старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя областного следственного управления СК Екатерина Петрушина. — Опасаясь противоправных действий несовершеннолетних, пострадавший перевел на указанную карту денежные средства, после чего злоумышленники скрылись с места совершения преступления.

