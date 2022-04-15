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Позвала на встречу и заманила в засаду: юную девушку и ее друзей будут судить за разбой

Нападение произошло в подъезде, на 8-м этаже

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Подростки заранее договорились подкараулить жертву в условленном месте

Подростки заранее договорились подкараулить жертву в условленном месте

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Октябрьский отдел СК закончил работу над уголовным делом в отношении группы подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

По данным следствия, в сентябре 2021 года они решили совершить разбойное нападение. Для этого девочка-подросток познакомилась в социальных сетях с молодым человеком и договорилась о встрече с ним. Нового знакомого злоумышленница привела к многоквартирному дому на Большевистской, где в подъезде, на восьмом этаже, пару уже ждали подельники.

— На лестничной площадке обвиняемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, потребовали передать им находящееся при нем ценное имущество, а также перевести денежные средства на карту фигурантки, — рассказала старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя областного следственного управления СК Екатерина Петрушина. — Опасаясь противоправных действий несовершеннолетних, пострадавший перевел на указанную карту денежные средства, после чего злоумышленники скрылись с места совершения преступления.

Добычей предполагаемых налетчиков стали 3400 рублей на четверых.

— Подозреваемые были установлены и задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции N 6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску, — уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

Обвиняемые отрицали вину, но доказательств хватало и без их признаний. В ближайшее время вся компания окажется на скамье подсудимых по ст. 162 УК РФ (разбой). Им грозит до десяти лет лишения свободы и штрафы.

Похожий случай произошел в апреле 2021 года в Ленинском районе Новосибирска: тогда при очень похожих обстоятельствах двоих подростков заманили в подъезд жилого дома на улице Колхидской.

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