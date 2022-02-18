«Я там кричала и рыдала»: как обманутая автосалоном сибирячка вернула свои деньги и вышла из сделки

Покупали машину за 500 тысяч, а оказались с долгом 2,2 миллиона

История произошла летом прошлого года. Ирина и Алексей (имена героев изменены по их просьбе) скопили около пятисот тысяч рублей, чтобы наконец-то купить себе машину для поездок за город. Муж подыскивал варианты и натолкнулся на рекламу автосалона, который предлагал желанную модель по подходящей цене: присмотрели Renault Duster за 500 тысяч. Когда Алексей приехал в салон, оказалось, что именно той машины уже нет (хотя по телефону говорили, что есть именно такая и даже того же цвета), но есть другая, только немного дороже. Ему предложили оформить кредит, и в итоге он оказался с долгом в 2,2 миллиона рублей.

Примерно так выглядят почти все истории про обман в автосалонах. На первый взгляд кажется, что человек сам знал, на что шел, и видел, что подписывал. С другой стороны, есть моменты, которые объединяют все эти случаи и указывают на мошенничество со стороны салона. Вокруг потенциального покупателя вьется рой менеджеров, за несколько часов человек выматывается и соглашается на сделку. Сначала с него берут деньги и только потом выносят целый трактат, напечатанный мелким шрифтом. По-хорошему нужно всё прочитать и вникнуть, желательно вместе с юристом, но к тому моменту измученный клиент пренебрегает этим правилом и оказывается в ловушке. В итоге договоры подписаны, кредит оформлен и вроде как есть машина. Понимание того, что случилось и сколько теперь нужно платить, приходит позже.

