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«Я там кричала и рыдала»: как обманутая автосалоном сибирячка вернула свои деньги и вышла из сделки

Она писала в полицию, юристам и в прокуратуру, но деньги ей вернули только после нервного срыва в банке

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Расторгнуть сделку в автосалоне практически невозможно

Расторгнуть сделку в автосалоне практически невозможно

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Печальные истории покупок машин в автосалонах, кажется, уже знают все. Человека заманивают низкой ценой, потом говорят, что нужных моделей нет, но есть другие — чуть подороже, и можно взять небольшой кредит. Человек соглашается, через несколько часов выходит из салона с огромными долгами, за которые придется отдавать почти весь свой заработок. Юристы говорят, что оспорить такую сделку почти невозможно, потому что человек сам поставил подписи во всех договорах. Не помогают претензии в автосалон, обращения в полицию и прокуратуру. Нашей героине внезапно помогла истерика в банке — она попросила не называть имен, названий салона и банка и поделилась необычной историей, подтвердив ее документами. Подробности — в материале НГС.

Покупали машину за 500 тысяч, а оказались с долгом 2,2 миллиона

История произошла летом прошлого года. Ирина и Алексей (имена героев изменены по их просьбе) скопили около пятисот тысяч рублей, чтобы наконец-то купить себе машину для поездок за город. Муж подыскивал варианты и натолкнулся на рекламу автосалона, который предлагал желанную модель по подходящей цене: присмотрели Renault Duster за 500 тысяч. Когда Алексей приехал в салон, оказалось, что именно той машины уже нет (хотя по телефону говорили, что есть именно такая и даже того же цвета), но есть другая, только немного дороже. Ему предложили оформить кредит, и в итоге он оказался с долгом в 2,2 миллиона рублей.

Примерно так выглядят почти все истории про обман в автосалонах. На первый взгляд кажется, что человек сам знал, на что шел, и видел, что подписывал. С другой стороны, есть моменты, которые объединяют все эти случаи и указывают на мошенничество со стороны салона. Вокруг потенциального покупателя вьется рой менеджеров, за несколько часов человек выматывается и соглашается на сделку. Сначала с него берут деньги и только потом выносят целый трактат, напечатанный мелким шрифтом. По-хорошему нужно всё прочитать и вникнуть, желательно вместе с юристом, но к тому моменту измученный клиент пренебрегает этим правилом и оказывается в ловушке. В итоге договоры подписаны, кредит оформлен и вроде как есть машина. Понимание того, что случилось и сколько теперь нужно платить, приходит позже.

Ирина говорит, что на сделку муж на всякий случай попросил с ним поехать племянницу, которая работает в торговле и когда-то продавала свою машину. Но ее присутствие не помогло.

Менеджеры салона попросили приехать пораньше, потому что якобы на эту машину было много желающих. Ирина в тот момент была дома, и муж с ней созванивался по телефону. Уже тогда ей казалось странным, что в салоне было всё, что они хотели: и модель, и цвет, и год машины, лишь бы приехали. К сожалению, это никого не насторожило. Через несколько часов она позвонила Алексею, предложила отказаться от этой сделки и вернуться домой. Но деньги уже лежали в кассе, «видимо, неудобно было, да и чек на руках».

Обманутые покупатели пишут претензии в автосалон и идут в полицию, но это бесполезно

Обманутые покупатели пишут претензии в автосалон и идут в полицию, но это бесполезно

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«Я зачем всю жизнь прожила? Чтобы сдохнуть в долгах?»

— Вечером муж с племянницей приехали, всё нормально вроде. Еще радовались, что подарков им надавали, дали 40 тысяч на бензин, — вспоминает Ирина. — Сколько нам придется платить, мы поняли только через неделю, когда хорошо просмотрели документы. По графику платежей я увидела, что итоговая сумма будет два с лишним миллиона, хотя муж говорил, что кредит он взял на другую сумму.

По документам они несколько лет должны были платить по 24 тысячи в месяц. Ирина и Алексей недавно вышли на пенсию, но оба еще работают. Она — методист в школе дополнительного образования, а он иногда подрабатывает на стройке. Платеж по кредиту — это сумма их пенсии на двоих: ей государство платит 14, а ему 10 тысяч.

В разговоре с журналистом Ирина сначала ругает мужа, а потом начинает оправдывать: говорит, бдительность его усыпили, когда сказали про возможность рефинансировать оформленный в автосалоне кредит. Якобы через неделю можно взять все документы, пойти в другой банк и всё переоформить. Даже показали какую-то бумажку, которая дает это право.

— И вот мы начали искать эту бумажку. Никакой бумажки не оказалось. Я, когда всё это поняла, была в таком шоке! Думаю, я зачем всю жизнь прожила? Чтобы сдохнуть в долгах? — вспоминает она свои переживания.

На машине они немного поездили, правда через несколько дней после покупки загорелся чек. Через полторы недели семья написала претензию в автосалон — думали, что обнаруженная поломка станет веской причиной расторгнуть сделку. В салоне сказали, что претензию передадут кому-то на рассмотрение, но результатов не было.

— Помню как сидела дома и впервые в жизни не знала, что делать. Сын сказал: «Ну что: вляпались так вляпались, платить теперь». А племянник: «Тетя Ира, надо писать везде!» — вспоминает Ирина. — Я звоню в полицию, рассказываю дежурному ситуацию. Мне говорят, что нужно приехать, а когда именно — позвонят и скажут. Потом я несколько дней не могла дозвониться, чтобы узнать дату. Либо брали трубку и снова просили меня рассказать всю историю. В итоге заявление от имени своего мужа Ирина подала только через сайт МВД. Во всяком случае там пришло сообщение, что его зарегистрировали.

Хождение по мукам

Потом она пошла в Роспотребнадзор, прокуратуру, на консультации к разным юристам, написали письмо в Банк России. Ирине казалось, что она бьется головой об стену: где-то нужный специалист оказался в отпуске, из разных структур присылали безликие оповещения о том, что заявление куда-то отправили. Потом нашли других пострадавших, начали писать совместные петиции и смотреть YouTube-каналы, которые рассказывали про такие истории и пути выхода. Ходили куда только можно, вспоминает Ирина тот нервный летний месяц:

— У нас тут в Искитиме есть юрист от Жириновского, раз в неделю сидит. Я к нему тоже пошла. Жалуюсь — вот, так и так. Он: ну, будете смотреть, что подписывали. И ничего мне не сказал больше.

От полиции пришел участковый, который только спросил, что случилось, и ей пришлось опять всё рассказывать. Один юрист предложил обратиться на прямую линию с Путиным, потому что иначе, по его мнению, ничего не получится, — дело бесперспективное. Согласился взять дело начинающий юрист из Новосибирска. Он помог переформулировать очередную претензию, в которой салону пригрозили судом.

Люди остаются с невыгодными кредитами на несколько лет

Люди остаются с невыгодными кредитами на несколько лет

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Первый платеж в банке

Когда наступила дата первого платежа, Ирина собрала деньги и пошла в банк. Она вспоминает, что было много разных эмоций: обида, отчаяние и злость на самих себя за то, что «такие колхозники».

— Я зашла в кассу, достала деньги. Она: паспорт дайте, документы дайте, то-то дайте, то-то дайте. Я не сдержалась: «Господи! Когда кредит дали такой бешеный, почти ничего не спросили! А тут я принесла свои деньги отдать и вы из меня душу вынимаете», — чуть ли не с теми же эмоциями вспоминает Ирина. — Ну и в итоге разнервничалась, распсиховалась. Я там рыдала, кричала, даже до матов дело дошло, честно говоря. Оператор нажала свою тревожную кнопку, и зашел управляющий. И тут я снова слышу этот вопрос: «Что случилось?»

Рассказывала сквозь слезы. Что так и так, мужу 64 года, ей 56, почти все деньги пойдут на кредит и так далее. Представитель банка позвонил кому-то по телефону.

— Я не знаю, кому. Сказал, что, мол, оформили кредит на машину, но выплачивать не смогут, потому что уже в возрасте, — вспоминает она. — Кто ему что ответил, не знаю. Мне он сказал, что типа, рассмотрят и будет всё нормально. Выглядело это как очередное беспочвенное успокоение. Я заплатила за кредит и ушла.

Ирина говорит, что через пару недель им позвонили из банка и сказали приезжать в салон сдавать машину. В салоне забрали всё до одной бумажки, какой-то не хватало, и Алексей за ней возвращался на такси в Искитим. Нашли какую-то вмятину на машине и великодушно сказали, что сами выправят. Ирина и Алексей отдали 40 тысяч, которые им якобы дарили на бензин и вернули все подарки автосалона.

— Подарки — это аптечки, коврики резиновые, видеорегистратор. Поначалу даже юрист не понял, что мы платили за страховки, потому что написано было так, что мы как будто платим за эти подарки, — объясняет Ирина. — Кстати, мы обращались к эксперту, оценщику, он сказал, что всё это стоит около 8 тысяч.

Когда забрали наличку и вернулись домой, было странное ощущение, даже не верилось, что всё это разрешилось. Особенно когда через несколько дней из московского банка пришло письмо, в котором говорилось, что машина возврату не подлежит, кредит тоже невозможно расторгнуть. Показалось, что всё начинается заново.

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Ирина уверена, что таких случаев — один на миллион. Возможно, в ее случае сыграл роль человеческий фактор, а может быть это просто стечение обстоятельств или «тупо повезло». Во всяком случае, никаких объяснений никто не дал — ни банк, ни автосалон, ни полиция. Правда, их молодой юрист уверен, что помогла его претензия, и даже запросил повышенный гонорар, когда они расторгли сделку. Но ему заплатили только за то, что входило в договор на оказание услуг: за время разборок люди стали более опытными.

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В общей сложности на решение проблем с салоном Ирина и Алексей потратили около 70 тысяч: услуги юристов и платеж в банк. Сейчас они снова хотят купить машину, но вряд ли уже в автосалоне. Им до сих пор кажется странным, что столько случаев, о которых трубят, но ничего не меняется.

— Вот почему так? Государство где у нас? Ведь и в других городах то же самое, в масштабах всей страны, — недоумевает Ирина. — Я недавно открыла отзывы про этот автосалон, а там всё только хвалебное. Я оставила свой, где опять рассказала свою историю. Недельку он повисел, а потом пришло извещение: убираем ваш комментарий, потому что его не сам клиент писал, а его жена, то есть не пострадавшее лицо, а кто-то другой. Ну и ладно, мне уже это неинтересно, да и последние нервы уже там оставила, больше нет.

Юристы советуют тщательно изучить факты об автосалоне, прежде чем бежать туда за покупками. В случае неудачной сделки вернуть деньги и разорвать договор будет практически невозможно. У представителей салонов в ответ на эти жалобы есть аргумент, с которым сложно спорить: «видели, что подписывали».

В одной из публикаций про очередную историю с покупкой машины в автосалоне руководитель юридической компании Seregin Legal Company Павел Серёгин дал несколько советов будущим покупателям. Прежде всего нужно обратить внимание на процентную ставку, которая должна быть прописана в кредитном договоре на первой странице. Очевидный совет, которым все пренебрегают: нельзя торопиться совершать сделку, не проверив все условия, даже если это утомительно. А на дополнительное оборудование по завышенным ценам вообще вряд ли стоит соглашаться, потому что здесь усматривается навязывание дополнительных услуг, за которые придется переплачивать покупателю.

В прошлом году НГС рассказывал, кто владеет автосалонами, откуда выходят с огромными кредитами на покупку переоцененных машин. В стране действует огромная сеть по выкачиванию денег из доверчивых граждан, на которых зарабатывают сотни миллионов.

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