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До суда дошло дело против второго душителя из «Березовой рощи», который изнасиловал свою жертву

Мужчина был уже ранее судим

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Девушка сопротивлялась и оставила глубокие царапины на лице нападавшего — так его и вычислили

Девушка сопротивлялась и оставила глубокие царапины на лице нападавшего — так его и вычислили

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В Новосибирске в суд передали дело против 34-летнего мужчины, который в августе этого года придушил и изнасиловал женщину в парке «Березовая роща».

Его будут судить по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

В августе 2021 года пьяный обвиняемый увидел девушку, идущую по тропинке в парке «Березовая роща», и внезапно на нее напал.

— Он нанес ей множественные удары по лицу, от которых последняя упала на землю. В это время на мобильный телефон потерпевшей произошел входящий вызов, в результате чего телефон издал звуковой сигнал. Увидев это, мужчина вырвал из ее рук мобильный телефон и неоднократно ударил им об свое колено, сломал его на несколько частей, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — После этого он схватил потерпевшую за шею и начал душить.

Девушка потеряла сознание, тогда он ее изнасиловал и сбежал. Обвиняемого быстро вычислили.

— Им оказался ранее судимый житель Дзержинского района города Новосибирска. При этом потерпевшая, сопротивляясь противоправным действиям обвиняемого, оставила на его лице глубокие царапины, которые при первом же общении с сотрудниками правоохранительных органов выдали в нем фигуранта по делу, — добавили в ведомстве.

В ноябре этого года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор другому преступнику из «Березовой рощи». Его прозвали душителем, так как в августе 2020 года 46-летний мужчина дважды совершил нападения на женщин около ПКиО «Березовая роща».

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