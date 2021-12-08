До суда дошло дело против второго душителя из «Березовой рощи», который изнасиловал свою жертву

В Новосибирске в суд передали дело против 34-летнего мужчины, который в августе этого года придушил и изнасиловал женщину в парке «Березовая роща».



Его будут судить по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

В августе 2021 года пьяный обвиняемый увидел девушку, идущую по тропинке в парке «Березовая роща», и внезапно на нее напал.