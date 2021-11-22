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Суд в Новосибирске вынес приговор душителю из «Березовой рощи»

Преступник нападал на девушек летом 2020 года

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В 2020 году мужчина дважды нападал на девушек

В 2020 году мужчина дважды нападал на девушек

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Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 46-летнему душителю из «Березовой рощи». Мужчине дали 7,5 года колонии строгого режима.

Следователи и суд установили, что в августе 2020 года подсудимый дважды совершил нападения на женщин около ПКиО «Березовая роща».

— 8 августа 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время встретил в ПКиО «Березовая роща» ранее ему незнакомую потерпевшую, с которой попытался познакомиться. Получив отказ, фигурант по делу напал на потерпевшую со спины, схватил ее руками за шею и стал душить, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.

После девушка потеряла сознание, а преступник отволок ее вглубь лесной зоны в ПКиО «Березовая роща». Там он попытался ее изнасиловать и «совершил насильственные действия сексуального характера».

Через несколько дней, тоже ночью, около «Березовой рощи» мужчина встретил другую девушку. Он заметил, что она слушает музыку в наушниках. Он проследовал за ней до неосвещенного и безлюдного места, где напал на нее со спины.

— Повалил на землю и стал душить, однако она оказала активное сопротивление, в связи с чем подсудимый, опасаясь, что может быть застигнут на месте преступления третьими лицами, скрылся с места преступления, — добавили следователи.

Через некоторое время его задержали сотрудники полиции, вину мужчина признал частично. Мы публиковали видео с его допросом.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 162 УК РФ. Приговор в силу не вступил.

Летом 2019 года в Ленинском районе Новосибирска мужчина с ножом напал на девушку, когда она выходила из лифта в своем подъезде. Нападавший был знаком с пострадавшей. Здесь мы публиковали видео нападения.

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