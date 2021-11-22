Суд в Новосибирске вынес приговор душителю из «Березовой рощи»

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 46-летнему душителю из «Березовой рощи». Мужчине дали 7,5 года колонии строгого режима.

Следователи и суд установили, что в августе 2020 года подсудимый дважды совершил нападения на женщин около ПКиО «Березовая роща».

— 8 августа 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время встретил в ПКиО «Березовая роща» ранее ему незнакомую потерпевшую, с которой попытался познакомиться. Получив отказ, фигурант по делу напал на потерпевшую со спины, схватил ее руками за шею и стал душить, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.