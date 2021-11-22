Суд в Новосибирске вынес приговор душителю из «Березовой рощи»

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор
Следователи и суд установили, что в августе 2020 года подсудимый дважды совершил нападения на женщин около ПКиО «Березовая роща».
— 8 августа 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время встретил в ПКиО «Березовая роща» ранее ему незнакомую потерпевшую, с которой попытался познакомиться. Получив отказ, фигурант по делу напал на потерпевшую со спины, схватил ее руками за шею и стал душить, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.
После девушка потеряла сознание, а преступник отволок ее вглубь лесной зоны в ПКиО «Березовая роща». Там он попытался ее изнасиловать и «совершил насильственные действия сексуального характера».
Через несколько дней, тоже ночью, около «Березовой рощи» мужчина встретил другую девушку. Он заметил, что она слушает музыку в наушниках. Он проследовал за ней до неосвещенного и безлюдного места, где напал на нее со спины.
— Повалил на землю и стал душить, однако она оказала активное сопротивление, в связи с чем подсудимый, опасаясь, что может быть застигнут на месте преступления третьими лицами, скрылся с места преступления, — добавили следователи.
Через некоторое время его задержали сотрудники полиции, вину мужчина признал частично. Мы публиковали видео с его допросом.
Мужчину признали виновным по
Летом 2019 года в Ленинском районе Новосибирска мужчина с ножом напал на девушку, когда она выходила из лифта в своем подъезде. Нападавший был знаком с пострадавшей. Здесь мы публиковали видео нападения.