В суд передали громкое дело о ДТП, в котором водитель Audi Q7 сбил пятилетнего мальчика в Академгородке

В Новосибирске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего водителя Audi Q7, который сбил 5-летнего мальчика в Академгородке. ДТП произошло 8 июля 2021 года.

— Следствием установлено, что 8 июля в дневное время обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем марки Audi Q7, двигался по проезжей части улицы Морской проспект Советского района города Новосибирска в направлении пересечения с улицей Терешковой на зеленый разрешающий сигнал светофора с правым поворотом на улице Терешковой. Подъехав к регулируемому пешеходному переходу, оснащенному дорожной разметкой и светофором для движения пешеходов, расположенному вблизи дома 32 на улице Терешковой, фигурант по делу не совершил полную остановку автомобиля и продолжил движение, не убедившись в его безопасности, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.