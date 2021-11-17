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В суд передали громкое дело о ДТП, в котором водитель Audi Q7 сбил пятилетнего мальчика в Академгородке

Замдиректора физматшколы может получить до 5 лет лишения свободы

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Водитель не совершил полную остановку перед пешеходным переходом

Водитель не совершил полную остановку перед пешеходным переходом

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В суд направлено дело о смертельном ДТП в Академгородке

В Новосибирске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего водителя Audi Q7, который сбил 5-летнего мальчика в Академгородке. ДТП произошло 8 июля 2021 года.

— Следствием установлено, что 8 июля в дневное время обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем марки Audi Q7, двигался по проезжей части улицы Морской проспект Советского района города Новосибирска в направлении пересечения с улицей Терешковой на зеленый разрешающий сигнал светофора с правым поворотом на улице Терешковой. Подъехав к регулируемому пешеходному переходу, оснащенному дорожной разметкой и светофором для движения пешеходов, расположенному вблизи дома 32 на улице Терешковой, фигурант по делу не совершил полную остановку автомобиля и продолжил движение, не убедившись в его безопасности, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.

В результате своих действий водитель наехал на 5-летнего мальчика на самокате. Рядом с мальчиком шла его мама. Водителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как мы писали ранее, за эту статью водитель может получить до 5 лет лишения свободы.

Обвиняемый, бывший замдиректора физматшколы НГУ, вину свою не признал.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

11 октября в Дзержинском районе Новосибирска водитель скорой помощи сбил насмерть 7-летнюю девочку, которая шла по тротуару в музыкальную школу. Машина в момент ДТП двигалась задним ходом.

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ДТПавтомобильсуд
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