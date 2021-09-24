Сибирячка не стала писать заявление на мужчину, который к ней приставал. Его задержали за домогательства к подросткам

В Новосибирске мужчину задержали за домогательства к девочкам-подросткам на Зорге
В Новосибирске на Затулинке на улице Зорге задержали мужчину за домогательства к девочкам-подросткам. До этого на него жаловалась продавщица из местного магазина.
— Вечерний тревожный вызов группе быстрого реагирования поступил с улицы Зорге. Неадекватный мужчина мешал работать продавщице магазина, проявляя настойчивость в непристойных предложениях сексуального характера. Прибывший экипаж ГБР-76 «Гвардии» утихомирил его и после непродолжительной беседы отпустил, — рассказали в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».
Сотрудница магазина не стала писать заявление в полицию, объяснив это тем, что ей нужно было возвращаться к работе.
Через несколько минут после инцидента мужчина начал приставать к девочкам-подросткам, которые проходили мимо. Девочки также обратились к гвардейцам.
— По их словам, к ним приставал и хватал за руки неизвестный мужчина со спущенными штанами. Гвардейцы по описанию сразу же узнали только что отпущенного мужчину и бросились на его поиски. Меньше чем через 10 минут его обнаружили, задержали и передали экипажу полиции, — рассказали в «Гвардии».
В июле на Затулинке странный мужчина преследовал женщин. Жертв насчитывалось больше десяти. И это только те, кто заявил об этом. В распоряжении редакции НГС оказалось фото преследователя. Этот мужчина, по неподтвержденной информации, проживает на улице Зорге.
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