Сибирячка не стала писать заявление на мужчину, который к ней приставал. Его задержали за домогательства к подросткам

Сотрудница магазина не стала писать заявление в полицию, объяснив это тем, что ей нужно было возвращаться к работе.

Через несколько минут после инцидента мужчина начал приставать к девочкам-подросткам, которые проходили мимо. Девочки также обратились к гвардейцам.

— По их словам, к ним приставал и хватал за руки неизвестный мужчина со спущенными штанами. Гвардейцы по описанию сразу же узнали только что отпущенного мужчину и бросились на его поиски. Меньше чем через 10 минут его обнаружили, задержали и передали экипажу полиции, — рассказали в «Гвардии».

В июле на Затулинке странный мужчина преследовал женщин. Жертв насчитывалось больше десяти. И это только те, кто заявил об этом. В распоряжении редакции НГС оказалось фото преследователя. Этот мужчина, по неподтвержденной информации, проживает на улице Зорге.

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