24 сентября пятница
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 72.72
eur 85.20
Тема дняНовый формат «Ленты». Где он появится?
Все новости
Все новости

Сибирячка не стала писать заявление на мужчину, который к ней приставал. Его задержали за домогательства к подросткам

ГБР поймала мужчину на Затулинке и передала его полиции

1 119
12Обсудить

Поделиться

Мужчина преследовал женщин на улице Зорге

Мужчина преследовал женщин на улице Зорге

Поделиться

В Новосибирске мужчину задержали за домогательства к девочкам-подросткам на Зорге

В Новосибирске на Затулинке на улице Зорге задержали мужчину за домогательства к девочкам-подросткам. До этого на него жаловалась продавщица из местного магазина.

— Вечерний тревожный вызов группе быстрого реагирования поступил с улицы Зорге. Неадекватный мужчина мешал работать продавщице магазина, проявляя настойчивость в непристойных предложениях сексуального характера. Прибывший экипаж ГБР-76 «Гвардии» утихомирил его и после непродолжительной беседы отпустил, — рассказали в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

Сотрудница магазина не стала писать заявление в полицию, объяснив это тем, что ей нужно было возвращаться к работе.

Через несколько минут после инцидента мужчина начал приставать к девочкам-подросткам, которые проходили мимо. Девочки также обратились к гвардейцам.

— По их словам, к ним приставал и хватал за руки неизвестный мужчина со спущенными штанами. Гвардейцы по описанию сразу же узнали только что отпущенного мужчину и бросились на его поиски. Меньше чем через 10 минут его обнаружили, задержали и передали экипажу полиции, — рассказали в «Гвардии».

В июле на Затулинке странный мужчина преследовал женщин. Жертв насчитывалось больше десяти. И это только те, кто заявил об этом. В распоряжении редакции НГС оказалось фото преследователя. Этот мужчина, по неподтвержденной информации, проживает на улице Зорге.

Также почитайте откровенные истории людей, которых преследуют сталкеры.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

маньяксексуальные домогательствагвардейцы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...