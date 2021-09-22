В Новосибирске перед судом предстанут пять человек по делу о смертельной перестрелке в СНТ «Изумрудный».
— Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 5 обвиняемых в возрасте от 20 до 41 года, — сообщили в региональном Следственном комитете.
В зависимости от действий каждого им инкриминируется «хулиганство», «умышленные уничтожение чужого имущества», «незаконные приобретение, хранение и ношение оружия», «побои», «умышленное причинение легкого вреда здоровью», «применение насилия в отношении представителя власти» и «убийство».
Инцидент произошел ночью 13 июня 2020 года на участке у дома № 88 по улице Светлая СНТ «Изумруд» Новосибирского района — в ходе конфликта двух компаний молодых людей 21-летний парень выстрелил в грудь оппонента из травматического пистолета. С огнестрельным ранением потерпевший был доставлен в больницу, где скончался. После того как мужчину ранили, пьяная компания не успокоилась — они открыли хаотичную беспорядочную стрельбу в воздух, после чего из хулиганских побуждений избили незнакомых людей. Когда местные жители вызвали сотрудников полиции, 41-летний мужчина напал на полицейского.
— Сегодня ночью в садовом обществе «Изумруд» (недалеко от Плотниково) произошли разборки между группами молодых людей. Со стрельбой. Один убит. Работает полиция. Уже днём работало много представителей органов: дознаватель, следователь, наверное, криминалисты. Сама видела, как вели одного участника разборок, пригнувшегося к земле, в капюшоне. Стрельба была серьёзная, крики, вопли, беготня, — сообщала тогда НГС владелица одной из дач в СНТ.
Вечером 21 января 38-летний мужчина погиб в перестрелке с полицейскими на улице Аральской в Советском районе Новосибирска. Погибший начал стрельбу первым и попал в шлем сотрудника Росгвардии.