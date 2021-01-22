Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими на ОбьГЭСе

Вечером 21 января 38-летний мужчина погиб в перестрелке с полицейскими на улице Аральской в Советском районе Новосибирска.



— В дежурную часть отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Аральской 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает находящимся по данному адресу лицам применением огнестрельного оружия, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.