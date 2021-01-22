Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими на ОбьГЭСе

Вечером 21 января 38-летний мужчина погиб в перестрелке с полицейскими на улице Аральской в Советском районе Новосибирска.
— В дежурную часть отдела полиции
На место прибыли сотрудник уголовного розыска, два сотрудника ППС и двое росгвардейцев. Сотрудников встретил
— Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки
После этого сотрудник ППС и оперативник полиции применили табельное оружие,
Следственный комитет возбудил уголовное дело по
— Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку законности действий сотрудников правоохранительных органов, — добавили в Следственном комитете.
В прошлом году в Новосибирске задержали полицейского Дениса Калинина, которого подозревают в жестоком убийстве
Криминальный журналист НГС Алёна Истомина поговорила с близкими убитой Виктории Басаковской и узнала, как Денис пытался запутать следователей (раскрыть дело помогла странная переписка — публикуем ее).