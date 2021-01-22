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Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими на ОбьГЭСе

Погибший начал стрельбу первым и попал в шлем сотрудника Росгвардии

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Мужчина скончался от полученного выстрела

Мужчина скончался от полученного выстрела

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Вечером 21 января 38-летний мужчина погиб в перестрелке с полицейскими на улице Аральской в Советском районе Новосибирска.

— В дежурную часть отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Аральской 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает находящимся по данному адресу лицам применением огнестрельного оружия, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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На место прибыли сотрудник уголовного розыска, два сотрудника ППС и двое росгвардейцев. Сотрудников встретил 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье. Полицейские пытались поговорить с дебоширом и просили его добровольно сдать оружие.

— Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки МР-153 в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем, находящийся на голове сотрудника Росгвардии, — добавила Анастасия Кулешова.

После этого сотрудник ППС и оперативник полиции применили табельное оружие, 38-летний мужчин скончался от полученных огнестрельных ранений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

— Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку законности действий сотрудников правоохранительных органов, — добавили в Следственном комитете.

В прошлом году в Новосибирске задержали полицейского Дениса Калинина, которого подозревают в жестоком убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. 13 октября ее тело было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Как рассказала подруга девушки, у 20-летнего сотрудника ППС Железнодорожного района Новосибирска был с ней роман. Но пара рассталась, а подозреваемый мог задушить девушку из ревности.

Криминальный журналист НГС Алёна Истомина поговорила с близкими убитой Виктории Басаковской и узнала, как Денис пытался запутать следователей (раскрыть дело помогла странная переписка — публикуем ее).

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