До суда дошло дело полицейского, который в Новосибирске напал на прохожего

Новосибирские следователи завершили расследование дела напавшего на прохожего бывшего сотрудника полиции, дело передали в суд.
30-летнего мужчину будут судить по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).
— Установлено, что ночью 20 июня 2021 года обвиняемый проезжал на автомобиле мимо остановки общественного транспорта «Жилмассив» в Октябрьском районе и увидел ранее незнакомого ему мужчину, который «голосовал» на дороге, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
После чего обвиняемый остановился и согласился подвезти пьяного прохожего, который хотел доехать до остановки «Молкомбинат» в Кировском районе. Во время поездки полицейский остановился на улице Петухова. Мужчины вышли из машины и обвиняемый напал на своего пассажира с газовым баллончиком, а потом избил.
После полицейский потребовал отдать деньги и банковскую карту. Потерпевший отдал наличные в сумме
В МВД по Новосибирской области сообщили, что полицейского уволили 30 июня, спустя 9 дней после происшествия, «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД».
Следственный комитет России сообщил, что завершены следственные действия по делу в отношении Руслана Курбанова, Илькина Исмаилова и Турала Курбанова, которых подозревают в нападении на сотрудников полиции в Мошковском районе. В результате конфликта мошковский полицейский выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева.