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До суда дошло дело полицейского, который в Новосибирске напал на прохожего

Сотрудника уволили из МВД спустя 9 дней после происшествия

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Полицейский напал на прохожего с газовым баллончиком

Полицейский напал на прохожего с газовым баллончиком

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Новосибирские следователи завершили расследование дела напавшего на прохожего бывшего сотрудника полиции, дело передали в суд.

30-летнего мужчину будут судить по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

— Установлено, что ночью 20 июня 2021 года обвиняемый проезжал на автомобиле мимо остановки общественного транспорта «Жилмассив» в Октябрьском районе и увидел ранее незнакомого ему мужчину, который «голосовал» на дороге, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

После чего обвиняемый остановился и согласился подвезти пьяного прохожего, который хотел доехать до остановки «Молкомбинат» в Кировском районе. Во время поездки полицейский остановился на улице Петухова. Мужчины вышли из машины и обвиняемый напал на своего пассажира с газовым баллончиком, а потом избил.

После полицейский потребовал отдать деньги и банковскую карту. Потерпевший отдал наличные в сумме 4 900 рублей, а также банковскую карту. Обвиняемый уехал на автомобиле, доехал до станции АЗС в Кировском районе и оплатил бензин украденными деньгами.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что полицейского уволили 30 июня, спустя 9 дней после происшествия, «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД».

Следственный комитет России сообщил, что завершены следственные действия по делу в отношении Руслана Курбанова, Илькина Исмаилова и Турала Курбанова, которых подозревают в нападении на сотрудников полиции в Мошковском районе. В результате конфликта мошковский полицейский выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева.

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полицейскиекражаразбой
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