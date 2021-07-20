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Дело об убийстве в институте культуры. Новосибирцу вынесли приговор спустя 28 лет

Сначала суд посчитал, что сроки давности преступления уже прошли, но семья убитой добилась вынесения приговора

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Овчинникову вынесли приговор по статье Уголовного кодекса РСФСР

Овчинникову вынесли приговор по статье Уголовного кодекса РСФСР

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Новосибирцу, убившему сотрудницу Алтайского государственного института культуры, вынесли приговор. Алексея Овчинникова приговорили к девяти годам колонии общего режима. Свое наказание за преступление он получил спустя 28 лет после убийства.

— Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Новосибирска. Он признан виновным по п. «в» ст. 102 УК РСФСР — умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга, — сообщили в ведомстве.

Ленинский районный суд Барнаула назначил Овчинникову наказание в виде 9 лет в колонии общего режима.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью, советник юстиции Мария Антошкина, судебное заседание состоялось 16 июля, дело рассматривал суд первой инстанции.

По данным следствия и суда, в июне 1993 года сторож Алтайского государственного института культуры находилась на посту. Вечером она заметила в здании одного из корпусов института пьяного студента. Сторож сказала студенту покинуть помещение, а также пригрозила, что сообщит руководству о его поведении. Тогда студент нанес женщине не менее 30 ударов ножом и молотком, которые были у него с собой. От полученных травм 61-летняя сторож скончалась на месте происшествия.

Как добавили в ведомстве, в ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено. Весной этого года прошло предварительное слушание, на котором судья посчитал, что срок давности преступления истек, и отпустил мужчину из зала суда.

Семья убитой Лидии Шалгановой посчитала приговор несправедливым и оспорила освобождение обвиняемого в апелляционном суде. 14 мая Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и отменил постановление Ленинского районного суда Барнаула от 18 марта 2021 года. Дело направили на новое рассмотрение.

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Как в 1976 году пилот самолета протаранил пятиэтажку в Новосибирске. Мужчина целился в квартиру своей тещи, но промахнулся и вместо сына с женой убил пятерых соседей.

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