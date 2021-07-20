Дело об убийстве в институте культуры. Новосибирцу вынесли приговор спустя 28 лет

Новосибирцу, убившему сотрудницу Алтайского государственного института культуры, вынесли приговор. Алексея Овчинникова приговорили к девяти годам колонии общего режима. Свое наказание за преступление он получил спустя 28 лет после убийства.
— Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Новосибирска. Он признан виновным по п. «в» ст. 102 УК РСФСР — умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга, — сообщили в ведомстве.
Ленинский районный суд Барнаула назначил Овчинникову наказание в виде 9 лет в колонии общего режима.
Как сообщила помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью, советник юстиции Мария Антошкина, судебное заседание состоялось 16 июля, дело рассматривал суд первой инстанции.
По данным следствия и суда, в июне 1993 года сторож Алтайского государственного института культуры находилась на посту. Вечером она заметила в здании одного из корпусов института пьяного студента. Сторож сказала студенту покинуть помещение, а также пригрозила, что сообщит руководству о его поведении. Тогда студент нанес женщине не менее 30 ударов ножом и молотком, которые были у него с собой. От полученных травм
Как добавили в ведомстве, в ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено. Весной этого года прошло предварительное слушание, на котором судья посчитал, что срок давности преступления истек, и отпустил мужчину из зала суда.
Семья убитой Лидии Шалгановой посчитала приговор несправедливым и оспорила освобождение обвиняемого в апелляционном суде.
Что еще почитать о преступлениях прошлых лет
Зимой 1986 года в Новосибирске пропали второклассницы Таня Карамбаева и Катя Рыжова. Девочек искал весь город — привлекли даже роту солдат и вертолет. Следователи проверили несколько сотен мужчин — от бывших заключенных до уволенных преподавателей. Но школьницы как в воду канули. Трагичные подробности этой истории.
16 июня 1989 года в Ложке Искитимского района обнаружили труп
Как в 1976 году пилот самолета протаранил пятиэтажку в Новосибирске. Мужчина целился в квартиру своей тещи, но промахнулся и вместо сына с женой убил пятерых соседей.