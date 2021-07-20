Дело об убийстве в институте культуры. Новосибирцу вынесли приговор спустя 28 лет

Новосибирцу, убившему сотрудницу Алтайского государственного института культуры, вынесли приговор. Алексея Овчинникова приговорили к девяти годам колонии общего режима. Свое наказание за преступление он получил спустя 28 лет после убийства.



— Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Новосибирска. Он признан виновным по п. «в» ст. 102 УК РСФСР — умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга, — сообщили в ведомстве.

