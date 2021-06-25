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Убийца беременной женщины на Кирова попытался обжаловать приговор — какое решение вынес суд

Рустам Фатуллаев не согласен со сроком в 17 лет лишения свободы

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Рустам Фатуллаев жестоко расправился с женщиной, хотя знал, что она носит его ребенка

Рустам Фатуллаев жестоко расправился с женщиной, хотя знал, что она носит его ребенка

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Убийца беременной женщины в Новосибирске попытался обжаловать приговор

В Новосибирске судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу 35-летнего Рустама Фатуллаева. Ему было вынесено наказание в 17 лет лишения свободы за жесткое убийство беременной подруги на улице Кирова. Преступник был не согласен с приговором Новосибирского областного суда.

— Апелляционным определением приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и адвоката — без удовлетворения, — сообщает суд.

Трагедия произошла 27 января 2020 года. Мужчина ударил бывшую возлюбленную ножом в подъезде дома на улице Кирова. Момент нападения попал на видео (эти кадры шокируют). Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице.

Суд установил, что убийца знал о беременности подруги и что ребенок был от него. Убить женщину он решил из ревности.

7 апреля 2021 года Фатуллаев осужден по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

СЮЖЕТ

Убийство девушки на Кирова

После нападения Рустам Фатуллаев уехал в Омск к родителям погибшей, где его задержала полиция. Вскоре дело передали в суд. В начале апреля суд признал его виновным. Мы собрали всё, что известно об этом деле, в специальном сюжете.

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апелляцияубийствосуд
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