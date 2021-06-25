Убийца беременной женщины на Кирова попытался обжаловать приговор — какое решение вынес суд

В Новосибирске судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу 35-летнего Рустама Фатуллаева. Ему было вынесено наказание в 17 лет лишения свободы за жесткое убийство беременной подруги на улице Кирова. Преступник был не согласен с приговором Новосибирского областного суда.

— Апелляционным определением приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и адвоката — без удовлетворения, — сообщает суд.

Трагедия произошла 27 января 2020 года. Мужчина ударил бывшую возлюбленную ножом в подъезде дома на улице Кирова. Момент нападения попал на видео (эти кадры шокируют). Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице.

