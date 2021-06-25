Убийца беременной женщины на Кирова попытался обжаловать приговор — какое решение вынес суд

Убийца беременной женщины в Новосибирске попытался обжаловать приговор
В Новосибирске судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу 35-летнего Рустама Фатуллаева. Ему было вынесено наказание в 17 лет лишения свободы за жесткое убийство беременной подруги на улице Кирова. Преступник был не согласен с приговором Новосибирского областного суда.
— Апелляционным определением приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и адвоката — без удовлетворения, — сообщает суд.
Трагедия произошла 27 января 2020 года. Мужчина ударил бывшую возлюбленную ножом в подъезде дома на улице Кирова. Момент нападения попал на видео (эти кадры шокируют). Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице.
Суд установил, что убийца знал о беременности подруги и что ребенок был от него. Убить женщину он решил из ревности.
7 апреля 2021 года Фатуллаев осужден по
После нападения Рустам Фатуллаев уехал в Омск к родителям погибшей, где его задержала полиция. Вскоре дело передали в суд. В начале апреля суд признал его виновным. Мы собрали всё, что известно об этом деле, в специальном сюжете.