Суд оставил в СИЗО бывшего прокурора Новосибирска и директора ГУМа

Центральный районный суд оставил в СИЗО бывшего главного прокурора Новосибирска Дениса Ференца и директора ООО «ГУМ» Дмитрия Куклина.
— Рассмотрено ходатайство старшего следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых
Оба обвиняемых к этим срокам проведут в СИЗО уже полгода. Дениса Ференца подозревают в превышении должностных полномочий (
Дмитрия Куклина арестовали в конце ноября, и его дело также было связано с задержанием экс-прокурора Дениса Ференца. Вместе с ними в деле фигурируют еще три человека: Александра Аверина, а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди и в чем их подозревают — читайте в этом материале.