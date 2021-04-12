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Суд оставил в СИЗО бывшего прокурора Новосибирска и директора ГУМа

Каждому из обвиняемых продлили арест

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Дениса Ференца&nbsp;подозревают в превышении должностных полномочий (<nobr class="_">ст. 286 УК РФ</nobr>)

Дениса Ференца подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)

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Центральный районный суд оставил в СИЗО бывшего главного прокурора Новосибирска Дениса Ференца и директора ООО «ГУМ» Дмитрия Куклина.

— Рассмотрено ходатайство старшего следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Ференца Д. Л., Куклина Д. В. Продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Ференца Д. Л. до 23 мая, Куклина Д. В. до 13 июня, — говорится на сайте Центрального районного суда.

Оба обвиняемых к этим срокам проведут в СИЗО уже полгода. Дениса Ференца подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По предварительным данным, задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дмитрия Куклина арестовали в конце ноября, и его дело также было связано с задержанием экс-прокурора Дениса Ференца. Вместе с ними в деле фигурируют еще три человека: Александра Аверина, а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди и в чем их подозревают — читайте в этом материале.

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СИЗОсудДенис Ференец
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