Дело об избиении таксистки на Первомайке дошло до суда: обвиняют трех подростков и 23-летнего парня

Первомайский районный суд назначил первое заседание по уголовному делу против 23-летнего новосибирца и трех подростков, которые избили женщину-таксиста.

Инцидент произошел ночью с 3 на 4 декабря прошлого года в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия № 8 ». Четверо парней избили женщину, сели в ее автомобиль и уехали.