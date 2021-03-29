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Дело об избиении таксистки на Первомайке дошло до суда: обвиняют трех подростков и 23-летнего парня

Заседание пройдет в закрытом режиме

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Женщина получила серьезные травмы.&nbsp;Нападавшие сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу

Женщина получила серьезные травмы. Нападавшие сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу

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В Новосибирске до суда дошло дело о нападении четырех человек на таксистку

Первомайский районный суд назначил первое заседание по уголовному делу против 23-летнего новосибирца и трех подростков, которые избили женщину-таксиста.

Инцидент произошел ночью с 3 на 4 декабря прошлого года в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия № 8». Четверо парней избили женщину, сели в ее автомобиль и уехали.

— Следствие считает, что Маренков И. совместно с несовершеннолетними совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Также совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления, — говорится на сайте суда.

Первое заседание назначено на 5 апреля, но проходить оно будет в закрытом режиме. Всего по делу проходят четыре человека. Трое из них несовершеннолетние, которым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 166 УК РФ — угон с применением насилия.

Женщина-таксист в декабре прошлого года ночью вышла из машины, чтобы купить сигарет. Подростки сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу. Продавец из киоска позвонила в полицию, задержать угонщиков удалось с помощью сотрудников ГИБДД. Самому старшему оказалось 23 года, остальные — несовершеннолетние, им было по 15 и 16 лет.

На прошлой неделе полиция в Новосибирске задержала подозреваемого в жестоком избиении пенсионера на улице Бориса Богаткова. Конфликт произошел ночью 20 марта, 55-летнего мужчину доставили с травмами в нейрохирургию.

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избиениеугонсуд
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