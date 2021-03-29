Дело об избиении таксистки на Первомайке дошло до суда: обвиняют трех подростков и 23-летнего парня

В Новосибирске до суда дошло дело о нападении четырех человек на таксистку
Первомайский районный суд назначил первое заседание по уголовному делу против
Инцидент произошел ночью с 3 на
— Следствие считает, что Маренков И. совместно с несовершеннолетними совершил преступление, предусмотренное
Первое заседание назначено на
Женщина-таксист в декабре прошлого года ночью вышла из машины, чтобы купить сигарет. Подростки сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу. Продавец из киоска позвонила в полицию, задержать угонщиков удалось с помощью сотрудников ГИБДД. Самому старшему оказалось
На прошлой неделе полиция в Новосибирске задержала подозреваемого в жестоком избиении пенсионера на улице Бориса Богаткова. Конфликт произошел ночью