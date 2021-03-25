Новосибирец избил банкой из-под кофе свою сожительницу и угрожал ей топором — через месяц он ее зарезал

Новосибирские следователи передали в суд дело против 54-летнего мужчины за угрозы убийством и убийство его сожительницы.

— По данным следствия, ночью 11 октября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился у себя дома, где вступил в конфликт со своей сожительницей. Мужчина начал высказывать последней угрозы убийством, демонстрируя при этом имевшийся в его доме топор. После чего взял со стола стеклянную банку из-под кофе и нанес ею по голове сожительницы не менее одного удара. Женщина выбежала из дома, но через непродолжительное время вернулась обратно. Увидев, что потерпевшая вернулась, обвиняемый вновь взял топор и продолжил высказывать угрозы убийством в ее адрес, при этом угрожающе размахивая топором и имитируя нанесение им ударов потерпевшей, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.