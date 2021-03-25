Новосибирец избил банкой из-под кофе свою сожительницу и угрожал ей топором — через месяц он ее зарезал

Новосибирец угрожал топором сожительнице и через месяц зарезал ее
Новосибирские следователи передали в суд дело против
— По данным следствия, ночью
В итоге 21 ноября прошлого года мужчина снова поссорился с женщиной в доме в селе Рыбное Доволенского района.
— Он взял находившийся при нем нож и нанес ей один удар в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения потерпевшая скончалась на месте, — добавили следователи.
Расследование уголовного дела по
18 марта в рабочем поселке Линево Новосибирской области произошла трагедия — в службу 112 поступил звонок от женщины с просьбой о помощи. Прибывшему на вызов полицейскому никто не открыл, а звуков из квартиры не доносилось. Оснований для вскрытия двери не было, и полицейский, опросив соседку, уехал. В третьем часу дня, по данным источника НГС, домой из школы вернулась дочь и обнаружила своих родителей мертвыми. Ими оказались