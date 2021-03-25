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Новосибирец избил банкой из-под кофе свою сожительницу и угрожал ей топором — через месяц он ее зарезал

Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его в суд

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Расследование уголовного дела об угрозе убийством и убийстве завершено. Дело передано в суд

Расследование уголовного дела об угрозе убийством и убийстве завершено. Дело передано в суд

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Новосибирец угрожал топором сожительнице и через месяц зарезал ее

Новосибирские следователи передали в суд дело против 54-летнего мужчины за угрозы убийством и убийство его сожительницы.

— По данным следствия, ночью 11 октября 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился у себя дома, где вступил в конфликт со своей сожительницей. Мужчина начал высказывать последней угрозы убийством, демонстрируя при этом имевшийся в его доме топор. После чего взял со стола стеклянную банку из-под кофе и нанес ею по голове сожительницы не менее одного удара. Женщина выбежала из дома, но через непродолжительное время вернулась обратно. Увидев, что потерпевшая вернулась, обвиняемый вновь взял топор и продолжил высказывать угрозы убийством в ее адрес, при этом угрожающе размахивая топором и имитируя нанесение им ударов потерпевшей, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В итоге 21 ноября прошлого года мужчина снова поссорился с женщиной в доме в селе Рыбное Доволенского района.

— Он взял находившийся при нем нож и нанес ей один удар в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения потерпевшая скончалась на месте, — добавили следователи.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) завершено. Дело передано в суд.

18 марта в рабочем поселке Линево Новосибирской области произошла трагедия — в службу 112 поступил звонок от женщины с просьбой о помощи. Прибывшему на вызов полицейскому никто не открыл, а звуков из квартиры не доносилось. Оснований для вскрытия двери не было, и полицейский, опросив соседку, уехал. В третьем часу дня, по данным источника НГС, домой из школы вернулась дочь и обнаружила своих родителей мертвыми. Ими оказались 32-летняя Татьяна и ее муж, 42-летний Павел. По предварительным данным, мужчина жестоко избил женщину, от чего она скончалась, а затем покончил с собой.

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избиениеубийство
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