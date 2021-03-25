«Страшнее двух чеченских»: почему до сих пор никого не посадили за 60 погибших человек в «Зимней вишне»

Пожарные: потеряли время, не сориентировавшись в ТЦ



Сергея Генина арестовали через несколько месяцев после трагедии — его обвиняют в халатности, повлекшей смерть людей. Во время пожара Генин, возглавлявший звено газодымозащитной службы, вошел в здание ТЦ через западный вход. С ним были командир отделения Антон Бридов, пожарный Александр Малышенко и очевидец Александр Ананьев, три дочери которого ждали помощи.



Ананьев сообщил пожарным, что на 4-м этаже в кинозале № 2 много людей, в том числе детей. Он указал на лестницу возле западного входа как на кратчайший путь. Но, как полагает следствие, Генин проигнорировал эти слова, не сверил с имеющимися планами кратчайшие пути к кинозалу и направил свое звено к дальней лестнице в юго-восточной части ТЦ. Когда звено дошло до 4-го этажа , они обнаружили закрытую дверь. После этого Сергей Генин и его подчиненные двинулись к той лестнице, на которую указывал Ананьев. Следователи считают, что так пожарные потратили время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей. В результате этого, по мнению следователей, погибли все, кто находился в кинозале № 2 .



Начальника службы пожаротушения ФГКУ «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина также обвиняют в халатности. По мнению следователей, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара и проведения разведки надлежащим образом. Это является нарушением требований федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны».



Руководители областного МЧС: проигнорировали плановую проверку пожарной безопасности в ТЦ



Руководителя регионального МЧС и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы задержали 30 марта 2018 года . Следователи подозревают их в халатности ( ч. 3 ст. 293 УК РФ). Мамонтова также подозревают в растрате ( ч. 4 ст. 160 УК РФ).



В 2017–2018 году Мамонтов и Терентьев должны были планово проверить, как соблюдаются требования пожарной безопасности в «Зимней вишне». Сделать это они должны были до 18 марта 2018 года , о чем и Мамонтов, и Терентьев знали. Но, по версии следствия, никакой проверки в итоге не было.



Также выяснилось, что Александр Мамонтов нанял трех сотрудников и получал за них зарплату. Так он получил более 1,8 млн рублей. А Терентьев совершил мошенничество с оплатой проезда к месту отдыха.



Совладелец «Зимней вишни» и чиновники Госстройнадзора: за взятку пустили в эксплуатацию здание с грубейшими нарушениями



Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский в 2016 году уехал в Испанию и после пожара в «Зимней вишне» стал скрываться от следствия. Его объявили в международный розыск и 6 марта 2019 года задержали в Польше. Но только спустя год его передали российской стороне.



По версии следствия, в 2013–2014 годах Вишневский, тогда возглавлявший «Кемеровский кондитерский комбинат» (эта компания строила «Зимнюю вишню»), передал взятку Танзилии Комковой и еще нескольким связанным с ней коррупционерам. На тот момент Комкова была начальником инспекции Госстройнадзора Кемеровской области, и взятка в 7 миллионов рублей должна была закрыть ей глаза на нарушения в реконструкции здания второй очереди «Зимней вишни». Сын Комковой Эдуард и его партнер по бизнесу Никита Чередниченко проходят по делу «Зимней вишни» как участники преступной группы, организованной чиновницей.

Вишневский перечислил деньги для Комковой в ООО «ИСК «Ресурс»» по мнимому договору за оказание услуг по проектированию. Затем Никита Чередниченко их обналичил. Благодаря этой взятке некоторые этажи сгоревшего ТЦ так и не были оборудованы автоматическими системами пожаротушения, как того требовал утвержденный проект.

