Суд продлил арест бизнесмену, который проходит по делу экс-начальника ТУАД

В Новосибирске продлили арест подозреваемому во взятке экс-главе ТУАД
Железнодорожный суд Новосибирска на месяц продлил арест Самиру Асадуллаеву. Бизнесмен проходит по делу вместе с Михаилом Чумановым, бывшим главой «Территориального управления автомобильных дорог» НСО, которого подозревают в получении и даче взяток.
— В открытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам о продлении срока содержания под стражей в отношении Асадуллаева С. Х. Суд удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания под стражей на 1 месяц, — сообщили в пресс-службе суда.
Самир Асадуллаев будет находиться под стражей до 26 февраля. Накануне суд продлил срок ареста Михаилу Чуманову и его брату Игорю Листопаду. Они также будут под арестом до 26 февраля.
Ранее мы сообщали, что в деле фигурируют компании «Бастион» и «СоюзДорСтрой». Учредителем первой компании является Алексей Захаров. А совладельцами «Бастиона» в прошлом были Самир Асадуллаев и Владимир Сырцев. Сейчас компанию возглавляет Антон Кульков, а Самир Асадуллаев является директором компании «Дормост», основной вид деятельности которой — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря 2020 года. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 млн рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которых подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство».