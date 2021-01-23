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Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

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Суд продлил арест бизнесмену, который проходит по делу экс-начальника ТУАД

Сам Михаил Чуманов также остается под стражей

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О продлении ареста рассказали в суде

О продлении ареста рассказали в суде

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В Новосибирске продлили арест подозреваемому во взятке экс-главе ТУАД

Железнодорожный суд Новосибирска на месяц продлил арест Самиру Асадуллаеву. Бизнесмен проходит по делу вместе с Михаилом Чумановым, бывшим главой «Территориального управления автомобильных дорог» НСО, которого подозревают в получении и даче взяток.

— В открытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам о продлении срока содержания под стражей в отношении Асадуллаева С. Х. Суд удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания под стражей на 1 месяц, — сообщили в пресс-службе суда.

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Самир Асадуллаев будет находиться под стражей до 26 февраля. Накануне суд продлил срок ареста Михаилу Чуманову и его брату Игорю Листопаду. Они также будут под арестом до 26 февраля.

Ранее мы сообщали, что в деле фигурируют компании «Бастион» и «СоюзДорСтрой». Учредителем первой компании является Алексей Захаров. А совладельцами «Бастиона» в прошлом были Самир Асадуллаев и Владимир Сырцев. Сейчас компанию возглавляет Антон Кульков, а Самир Асадуллаев является директором компании «Дормост», основной вид деятельности которой — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, его брата и представителей двух коммерческих организаций завели в конце декабря 2020 года. Арест бывшего начальника ТУАД попал на видео. На следующий день суд избрал подозреваемым меру пресечения. По версии следствия, Михаил Чуманов получил взятки в размере 100 тысяч и 5 млн рублей. НГС рассказывал, что известно о фирмах, которых подозревают в передаче денег в обмен на «общее покровительство».

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Железнодорожный судвзятка
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