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Суд отправил в СИЗО водителя Range Rover — он сбежал после смертельного ДТП в центре Новосибирска

Полицейские задержали 30-летнего мужчину 9 января в гостинице

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После ДТП&nbsp;автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова

После ДТП автомобиль был обнаружен на пересечении улиц Советской и Свердлова

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Виновник смертельного ДТП в центре Новосибирска отправлен в изолятор

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 30-летнего жителя Бурятии, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

— Мы просили заключить его под стражу сроком на два месяца, так как он совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП, — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Центрального района.

ДТП произошло в минувшую субботу в Центральном районе. Водитель Range Rover сбил 57-летнюю женщину и, не сбавляя скорости, скрылся с места ДТП. Вскоре автомобиль нашли на пересечении улиц Советской и Свердлова, внутри был обнаружен пакет с веществом, которое отправили на экспертизу. Водителя задержали вечером того же дня в одном из номеров гостиницы Октябрьского района. Он был пьян.

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СИЗОсмертельное ДТП с пешеходомсуд
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