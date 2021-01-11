Суд отправил в СИЗО водителя Range Rover — он сбежал после смертельного ДТП в центре Новосибирска

Виновник смертельного ДТП в центре Новосибирска отправлен в изолятор
Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 30-летнего жителя Бурятии, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
— Мы просили заключить его под стражу сроком на два месяца, так как он совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП, — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Центрального района.
ДТП произошло в минувшую субботу в Центральном районе. Водитель Range Rover сбил 57-летнюю женщину и, не сбавляя скорости, скрылся с места ДТП. Вскоре автомобиль нашли на пересечении улиц Советской и Свердлова, внутри был обнаружен пакет с веществом, которое отправили на экспертизу. Водителя задержали вечером того же дня в одном из номеров гостиницы Октябрьского района. Он был пьян.