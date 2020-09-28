«Я видел её тело». Репортаж из Искитима, где зверски убили жену главврача местной больницы

Убийцы жены главврача больницы в Искитиме могли попасть на видео
Днем в воскресенье, 27 сентября, в коттедже на Набережном жилмассиве Искитима главврач местной больницы Алексей Кайгородов обнаружил тело своей жены Людмилы Кайгородовы, привязанное к стулу бельевыми верёвками. Кайгородов убеждён, что перед смертью грабители пытали его жену — из дома пропал сейф с деньгами. Преступники пока не найдены, но у следствия есть минимум две версии убийства. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина съездила в Искитим, поговорила со следователем и самим Алексеем Кайгородовым.
Искитим — небольшой город с серыми панельными многоэтажками, угрюмыми прохожими и однотипными небольшими магазинчиками, каждый второй из которых — пивнуха. Красок добавляют только кричащие вывески многочисленных контор по быстрому займу денег.
Если подъезжать с главных улиц города к Набережному жилмассиву, то упрёшься в шлагбаум. Вход по пропуску. Охранника на улице (именно так это место официально называется в 2ГИС) или в коттеджном посёлке (так называют жилмассив сами искитимцы) нет. С разных сторон подъезд к месту закрывают ещё несколько шлагбаумов. Но на машине можно спокойно доехать до речки, повернуть на улицу — и самый первый дом как раз коттедж Кайгородовых. Возможно, именно этим путём убийцы и подобрались к дому — это ещё предстоит выяснить следователям.
Скромный, ничем не примечательный двухэтажный дом, окружённый полуторометровым забором. Как убийцы проникли туда — непонятно. Из ограды доносится громкий и грозный лай овчарки — через забор удалось рассмотреть, что она сидит в вольере. На звонок никто не отвечает.
На улице меньше десяти домов, редкие прохожие рассказывают, что никаких криков в ночь с субботы на воскресенье они не слышали. Поговаривают, что погибшая сама открыла дверь убийце, но это всё на уровне слухов.
Дорога упирается в местный храм, там Людмилу Кайгородову часто видели проезжающей мимо на велосипеде, её супруга знают просто потому, что он главный врач больницы.
— Прихожане пока ничего не говорили, сам я только недавно об этом узнал, — говорит батюшка. — Могу только соболезнование выразить, произошедшее — ужасно.
«Застал её мёртвой и позвонил в полицию»
С Алексеем Кайгородовым мы встречаемся в его кабинете — он сегодня с самого утра на работе. Говорит, что не может находиться дома. А на работе держаться ему помогают коллеги, в том числе и в организации похорон, которые пройдут в среду.
На пальце у главврача обручальное кольцо, мужчина меряет шагами кабинет, резко бросается к стулу, наливает чай, руки дрожат. Резкая трель телефона — берёт трубку, резко обрывает собеседника: «Да её пытали, миллионы какие-то искали, похороны в среду». Кидает телефон, шагает, грузно подает на стул, отворачивается, несколько минут не реагирует на вопросы, потом также внезапно поворачивается и начинает рассказывать.
Тело жены он обнаружил днём 27 сентября, примерно в 14:00. Тогда он только приехал с Убинки, куда ездил на охоту.
— Мне надо было в пятницу заехать в Минздрав, подписать документы. А оттуда я, как и планировал, сразу поехал к другу, на охоту. Планировал вернуться в субботу. Но мы поздно вернулись с охоты, поэтому я там переночевал. Созвонился с супругой, договорились, что я никуда не поеду в ночь, утром рано поеду, отзвонюсь. Утром позвонил, телефон уже не отвечал. Приехал где-то в два часа — дом открытый, застал её мёртвой и позвонил в полицию, — рассказывает мужчина.
Убийцы вынесли из дома сейф и украшения. Точную сумму похищенных средств Алексей Кайгородов не смог назвать, пояснил лишь, что это около миллиона рублей.
— Все говорят о каких-то миллионах, я читаю в интернете, вижу, что пишут. Но какие миллионы? Это были невеликие деньги. За такие деньги не убивают. Ну а дальше её, видимо, мучили, требовали сказать, где закопанные клады. Её пытали, полиция установила этот факт. Наверное, работали профессионалы, судя по тому, как попали в дом. Но как попали внутрь — даже не буду говорить, это не моего ума дело, — добавляет главврач. — Её мучили, я сам видел тело. Наверняка это преступление подготовлено, потому что всё чётко было сделано.
Людмила Кайгородова работала в местной больнице врачом-кардиологом, но три года назад она вышла на пенсию. Вместе супруги прожили 45 лет, у них остались взрослые сын и дочь. На просьбу показать фотографию жены Алексей Кайгородов включает компьютер, находит её снимки, быстро листает, ничего не говорит.
— Я не раз уезжал, у меня не было никаких опасений, — будто оправдываясь объясняет мужчина. — Сказки о том, что у меня оружие украли, это бред. Вот что они искали? Я видел, в каком положение она была, видел её тело, я представляю, что с ней сделали перед смертью.
«Была связана бельевыми верёвками»
Следствие подтверждает информацию: днём в полицию обратился хозяин дома, который сам нашел связанную супругу, уже мёртвую.
— Следственная группа, выехав на место, обнаружила, что в период времени с 26 по 27 сентября неустановленные лица проникли в частный дом через окно на первом этаже, связали хозяйку и похитили с места происшествия денежные средства и материальные ценности. Орудием убийства был какой-то колюще-режущий предмет, его мы на месте не обнаружили. Женщина была связана бельевыми верёвками, — рассказал руководитель следственного отдела СУ СК по Искитимскому району Борис Монаенков.
Официально в СК опровергли информацию о пытках. Сумма причинённого ущерба пока ещё устанавливается. Одна из рабочих версий — что убийц было несколько. Следователь подчеркнул, что сейчас рассматриваются все версии — и убийство из корыстных мотивов, и заказное убийство.
— Конкретика пока выясняется. Известно, что собака находилась в вольере, а место проникновения — через калитку или через забор — ещё предстоит установить, — говорит следователь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем (пункт «з» часть 2 статьи 105 УК РФ).
Следователи ищут автомобилистов с видеорегистраторами
Подозреваемые пока не установлены, а официально в пресс-службе СК России по НСО просят всех проживающих в районе места совершения преступления и заметивших что-то необычное связаться со следователями.
— Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — добавляют в ведомстве.
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