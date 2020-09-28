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Тема дняУбили жену главврача больницы в Искитиме

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«Я видел её тело». Репортаж из Искитима, где зверски убили жену главврача местной больницы

Мы поговорили с мужем убитой женщины и следователем

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Той ночью Людмила Кайгородова находилась в доме одна — накануне супруг уехал на охоту, он планировал вернуться в субботу, но задержался

Той ночью Людмила Кайгородова находилась в доме одна — накануне супруг уехал на охоту, он планировал вернуться в субботу, но задержался

Убийцы жены главврача больницы в Искитиме могли попасть на видео

Днем в воскресенье, 27 сентября, в коттедже на Набережном жилмассиве Искитима главврач местной больницы Алексей Кайгородов обнаружил тело своей жены Людмилы Кайгородовы, привязанное к стулу бельевыми верёвками. Кайгородов убеждён, что перед смертью грабители пытали его жену — из дома пропал сейф с деньгами. Преступники пока не найдены, но у следствия есть минимум две версии убийства. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина съездила в Искитим, поговорила со следователем и самим Алексеем Кайгородовым.

Искитим — небольшой город с серыми панельными многоэтажками, угрюмыми прохожими и однотипными небольшими магазинчиками, каждый второй из которых — пивнуха. Красок добавляют только кричащие вывески многочисленных контор по быстрому займу денег.

На Набережном жилмассиве порядка десяти домов&nbsp;

На Набережном жилмассиве порядка десяти домов 

СЮЖЕТ

Убийство жены главврача в Искитиме

Если подъезжать с главных улиц города к Набережному жилмассиву, то упрёшься в шлагбаум. Вход по пропуску. Охранника на улице (именно так это место официально называется в 2ГИС) или в коттеджном посёлке (так называют жилмассив сами искитимцы) нет. С разных сторон подъезд к месту закрывают ещё несколько шлагбаумов. Но на машине можно спокойно доехать до речки, повернуть на улицу — и самый первый дом как раз коттедж Кайгородовых. Возможно, именно этим путём убийцы и подобрались к дому — это ещё предстоит выяснить следователям.

Скромный, ничем не примечательный двухэтажный дом, окружённый полуторометровым забором. Как убийцы проникли туда — непонятно. Из ограды доносится громкий и грозный лай овчарки — через забор удалось рассмотреть, что она сидит в вольере. На звонок никто не отвечает.

В момент убийства собака также находилась в вольере&nbsp;

В момент убийства собака также находилась в вольере 

На улице меньше десяти домов, редкие прохожие рассказывают, что никаких криков в ночь с субботы на воскресенье они не слышали. Поговаривают, что погибшая сама открыла дверь убийце, но это всё на уровне слухов.

Дорога упирается в местный храм, там Людмилу Кайгородову часто видели проезжающей мимо на велосипеде, её супруга знают просто потому, что он главный врач больницы.

На улице расположен местный искитимский храм

На улице расположен местный искитимский храм

— Прихожане пока ничего не говорили, сам я только недавно об этом узнал, — говорит батюшка. — Могу только соболезнование выразить, произошедшее — ужасно.

«Застал её мёртвой и позвонил в полицию»

С Алексеем Кайгородовым мы встречаемся в его кабинете — он сегодня с самого утра на работе. Говорит, что не может находиться дома. А на работе держаться ему помогают коллеги, в том числе и в организации похорон, которые пройдут в среду.

О случившемся знают пока ещё не все сотрудники искитимской районной больницы

О случившемся знают пока ещё не все сотрудники искитимской районной больницы

На пальце у главврача обручальное кольцо, мужчина меряет шагами кабинет, резко бросается к стулу, наливает чай, руки дрожат. Резкая трель телефона — берёт трубку, резко обрывает собеседника: «Да её пытали, миллионы какие-то искали, похороны в среду». Кидает телефон, шагает, грузно подает на стул, отворачивается, несколько минут не реагирует на вопросы, потом также внезапно поворачивается и начинает рассказывать.

Алексей Кайгородов сегодня с самого утра находится на работе

Алексей Кайгородов сегодня с самого утра находится на работе

Тело жены он обнаружил днём 27 сентября, примерно в 14:00. Тогда он только приехал с Убинки, куда ездил на охоту.

— Мне надо было в пятницу заехать в Минздрав, подписать документы. А оттуда я, как и планировал, сразу поехал к другу, на охоту. Планировал вернуться в субботу. Но мы поздно вернулись с охоты, поэтому я там переночевал. Созвонился с супругой, договорились, что я никуда не поеду в ночь, утром рано поеду, отзвонюсь. Утром позвонил, телефон уже не отвечал. Приехал где-то в два часа — дом открытый, застал её мёртвой и позвонил в полицию, — рассказывает мужчина.

Убийцы вынесли из дома сейф и украшения. Точную сумму похищенных средств Алексей Кайгородов не смог назвать, пояснил лишь, что это около миллиона рублей.

— Все говорят о каких-то миллионах, я читаю в интернете, вижу, что пишут. Но какие миллионы? Это были невеликие деньги. За такие деньги не убивают. Ну а дальше её, видимо, мучили, требовали сказать, где закопанные клады. Её пытали, полиция установила этот факт. Наверное, работали профессионалы, судя по тому, как попали в дом. Но как попали внутрь — даже не буду говорить, это не моего ума дело, — добавляет главврач. — Её мучили, я сам видел тело. Наверняка это преступление подготовлено, потому что всё чётко было сделано.

Фотографии жены сохранены у главврача на рабочем компьютере&nbsp;

Фотографии жены сохранены у главврача на рабочем компьютере 

Людмила Кайгородова работала в местной больнице врачом-кардиологом, но три года назад она вышла на пенсию. Вместе супруги прожили 45 лет, у них остались взрослые сын и дочь. На просьбу показать фотографию жены Алексей Кайгородов включает компьютер, находит её снимки, быстро листает, ничего не говорит.

Людмила Кайгородова ушла на пенсию три года назад&nbsp;

Людмила Кайгородова ушла на пенсию три года назад 

— Я не раз уезжал, у меня не было никаких опасений, — будто оправдываясь объясняет мужчина. — Сказки о том, что у меня оружие украли, это бред. Вот что они искали? Я видел, в каком положение она была, видел её тело, я представляю, что с ней сделали перед смертью.

«Была связана бельевыми верёвками»

Следствие подтверждает информацию: днём в полицию обратился хозяин дома, который сам нашел связанную супругу, уже мёртвую.

— Следственная группа, выехав на место, обнаружила, что в период времени с 26 по 27 сентября неустановленные лица проникли в частный дом через окно на первом этаже, связали хозяйку и похитили с места происшествия денежные средства и материальные ценности. Орудием убийства был какой-то колюще-режущий предмет, его мы на месте не обнаружили. Женщина была связана бельевыми верёвками, — рассказал руководитель следственного отдела СУ СК по Искитимскому району Борис Монаенков.

Делом занимаются в Искитимском Следственном комитете&nbsp;

Делом занимаются в Искитимском Следственном комитете 

Официально в СК опровергли информацию о пытках. Сумма причинённого ущерба пока ещё устанавливается. Одна из рабочих версий — что убийц было несколько. Следователь подчеркнул, что сейчас рассматриваются все версии — и убийство из корыстных мотивов, и заказное убийство.

— Конкретика пока выясняется. Известно, что собака находилась в вольере, а место проникновения — через калитку или через забор — ещё предстоит установить, — говорит следователь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем (пункт «з» часть 2 статьи 105 УК РФ).

Следователи ищут автомобилистов с видеорегистраторами

Подозреваемые пока не установлены, а официально в пресс-службе СК России по НСО просят всех проживающих в районе места совершения преступления и заметивших что-то необычное связаться со следователями.

— Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — добавляют в ведомстве.

Недавно мы поговорили с экспертом в области визуальной психодиагностики Германом Тепляковым о том, можно ли определить маньяка и просто опасного человека по внешности. А также устроили небольшой эксперимент: показали ему стопку обезличенных фотографий, среди которых были как сотрудники НГС, так и люди, подозреваемые в жестоких преступлениях. Результаты нас удивили.

Если вы знаете погибшую женщину или вам известны обстоятельства её смерти, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру +7 953 775–22–29. Можно анонимно.

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