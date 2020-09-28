«Я видел её тело». Репортаж из Искитима, где зверски убили жену главврача местной больницы

Тело жены он обнаружил днём 27 сентября, примерно в 14:00. Тогда он только приехал с Убинки, куда ездил на охоту.



— Мне надо было в пятницу заехать в Минздрав, подписать документы. А оттуда я, как и планировал, сразу поехал к другу, на охоту. Планировал вернуться в субботу. Но мы поздно вернулись с охоты, поэтому я там переночевал. Созвонился с супругой, договорились, что я никуда не поеду в ночь, утром рано поеду, отзвонюсь. Утром позвонил, телефон уже не отвечал. Приехал где-то в два часа — дом открытый, застал её мёртвой и позвонил в полицию, — рассказывает мужчина.



Убийцы вынесли из дома сейф и украшения. Точную сумму похищенных средств Алексей Кайгородов не смог назвать, пояснил лишь, что это около миллиона рублей.



— Все говорят о каких-то миллионах, я читаю в интернете, вижу, что пишут. Но какие миллионы? Это были невеликие деньги. За такие деньги не убивают. Ну а дальше её, видимо, мучили, требовали сказать, где закопанные клады. Её пытали, полиция установила этот факт. Наверное, работали профессионалы, судя по тому, как попали в дом. Но как попали внутрь — даже не буду говорить, это не моего ума дело, — добавляет главврач. — Её мучили, я сам видел тело. Наверняка это преступление подготовлено, потому что всё чётко было сделано.