Мандарины, банты и косы: как в этом году рестораны и магазины модно нарядились в Новосибирске — 14 фото

Мы все привыкли к тому, что рестораны и магазины стараются украсить себя к новому году. Однако, предприниматели все чаще не ограничиваются стандартным набором приёмов, а стараются выделиться на общем фоне. Более того, в этих новогодних декорациях есть и своя мода. Обозреватель НГС прошелся по улицам Новосибирска и собрал примеры свежих трендов возле входов в заведения.
Самый распространённый элемент новогоднего дизайна, это лента с бантом, которые призваны сделать похожим вход в заведение (или хотя бы его витрину) на подарочную коробку.
В Москве таким образом декорировано целое здание ЦУМа. В Новосибирске столь масштабных украшений пока никто не сделал, но вот в ресторане «Гудман» в подарочную коробку превратили летнюю веранду.
Даже крохотная кофейня на Центральном рынке — и та нашла в себе силы украсить свои двери белыми бантами. Дизайнеры добавили к ним уже более привычный еловый венок, который обрамляет вывеску заведения.
Ещё один тренд нынешнего сезона, это «косы». На «Гастрокорте» из них соорудили фон для вывески во внутреннем дворе, где сейчас поставили каток. Встречается этот элемент и у нескольких кофеен.
А в кафе Quince решили, видимо, сразу пойти на несколько шагов дальше конкурентов, и наплели косы толщиной с худощавого человека. Теперь здесь популярная фотозона.
Самые необычные, при этом знакомые с детства украшения сделали в магазине одежды на Урицкого. Здесь у входа свисает авоська с мандаринами — фруктами, чей запах давно уже стойко ассоциируется с Новым Годом.
Пищевые мотивы продолжаются на Ленина, где у входа в точку с шаурмой посадили огромного плюшевого медведя и дали ему в лапы такую же плюшевую «шаву». Новогодний канон, конечно, не знает пока такой традиции, но и не запрещает её тоже.
Магазин детской одежды посадил перед своими витринами целую стайку снегирей. Вряд ли это соответствует какому-то «тренду». Но смотрится ярко, необычно и по-новогоднему весело. Недаром здесь тоже кто-то регулярно фотографируется.
Кофейня на Советской поставила перед входом гигантскую ёлочную игрушку с бегущей строкой. Игрушка непростая, а какая-то местами разбитая. Но таков уж стиль заведения, приходится ему соответствовать.
Украсить магазин к Новому году можно и элементами, которые не имеют к этому празднику никакого отношения, как это сделал магазин цветов на Державина. В конце концов, главное это праздничное настроение. Ну, и привлечь внимание к своему предприятию. Здесь удалось и то, и другое.
Магазин одежды на Советской тоже удивляет нестандартным сочетанием цветов и форм. Есть ощущение, что здесь собрались на венецианский карнавал, а не водить хороводы под ёлочкой и звать Деда Мороза.
У французского ресторана на Ленина инсталляция из березовых в которые вплетена гирлянда. Выглядит одновременно просто и очень изящно, как будто изделие модного ювелирного дома.
Даже традиционные для новогодних декораций ёлки можно превратить в объект уличного искусства. А нужно то всего несколько охапок хвороста, краска, гирлянды и немного фантазии.
Но даже если вы ничего не придумали, а бюджет ограничен, всегда можно повестить на карниз старого доброго Санта Клауса несущего подарки хорошим детям. И прохожие улыбнуться. Ведь любые украшения, в конечном счете, должны создавать хорошее настроение.
Новосибирску, конечно, далеко до Москвы в смысле финансовых возможностей. Но местами и наш город может выглядеть не хуже. Сравнить новосибирский новогодний декор со столичным можно в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.