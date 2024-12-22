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Бизнес Мандарины, банты и косы: как в этом году рестораны и магазины модно нарядились в Новосибирске — 14 фото

Мандарины, банты и косы: как в этом году рестораны и магазины модно нарядились в Новосибирске — 14 фото

Смотрим на самые креативные и стильные украшения в центре города

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4 комментария

Новогодние украшения в этом году радуют яркими цветами

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Мы все привыкли к тому, что рестораны и магазины стараются украсить себя к новому году. Однако, предприниматели все чаще не ограничиваются стандартным набором приёмов, а стараются выделиться на общем фоне. Более того, в этих новогодних декорациях есть и своя мода. Обозреватель НГС прошелся по улицам Новосибирска и собрал примеры свежих трендов возле входов в заведения.

Бант у кафе Quince

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Самый распространённый элемент новогоднего дизайна, это лента с бантом, которые призваны сделать похожим вход в заведение (или хотя бы его витрину) на подарочную коробку.

«Коробка с подарками» ресторана Goodman

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В Москве таким образом декорировано целое здание ЦУМа. В Новосибирске столь масштабных украшений пока никто не сделал, но вот в ресторане «Гудман» в подарочную коробку превратили летнюю веранду.

Банты на дверях кофейни Morso

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Даже крохотная кофейня на Центральном рынке — и та нашла в себе силы украсить свои двери белыми бантами. Дизайнеры добавили к ним уже более привычный еловый венок, который обрамляет вывеску заведения.

Косы «Гастрокорта»

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Ещё один тренд нынешнего сезона, это «косы». На «Гастрокорте» из них соорудили фон для вывески во внутреннем дворе, где сейчас поставили каток. Встречается этот элемент и у нескольких кофеен.

Вход в Quince на Ленина

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А в кафе Quince решили, видимо, сразу пойти на несколько шагов дальше конкурентов, и наплели косы толщиной с худощавого человека. Теперь здесь популярная фотозона.

«Мандарины в авоське» магазина One Love

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Самые необычные, при этом знакомые с детства украшения сделали в магазине одежды на Урицкого. Здесь у входа свисает авоська с мандаринами — фруктами, чей запах давно уже стойко ассоциируется с Новым Годом.

Плюшевый мишка с «Шаурмой на Ленина»

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Пищевые мотивы продолжаются на Ленина, где у входа в точку с шаурмой посадили огромного плюшевого медведя и дали ему в лапы такую же плюшевую «шаву». Новогодний канон, конечно, не знает пока такой традиции, но и не запрещает её тоже.

Стайка снегирей магазина Achers

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Магазин детской одежды посадил перед своими витринами целую стайку снегирей. Вряд ли это соответствует какому-то «тренду». Но смотрится ярко, необычно и по-новогоднему весело. Недаром здесь тоже кто-то регулярно фотографируется.

Разбитая игрушка кофейни Kontrabarista

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Кофейня на Советской поставила перед входом гигантскую ёлочную игрушку с бегущей строкой. Игрушка непростая, а какая-то местами разбитая. Но таков уж стиль заведения, приходится ему соответствовать.

Цветение у магазина Flopark

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Украсить магазин к Новому году можно и элементами, которые не имеют к этому празднику никакого отношения, как это сделал магазин цветов на Державина. В конце концов, главное это праздничное настроение. Ну, и привлечь внимание к своему предприятию. Здесь удалось и то, и другое.

Шарики у магазина Luna

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Магазин одежды на Советской тоже удивляет нестандартным сочетанием цветов и форм. Есть ощущение, что здесь собрались на венецианский карнавал, а не водить хороводы под ёлочкой и звать Деда Мороза.

Кружево из березовых веток у входа в «Жерарню»

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У французского ресторана на Ленина инсталляция из березовых в которые вплетена гирлянда. Выглядит одновременно просто и очень изящно, как будто изделие модного ювелирного дома.

Стилизованные ели ресторана «Горячий цех»

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Даже традиционные для новогодних декораций ёлки можно превратить в объект уличного искусства. А нужно то всего несколько охапок хвороста, краска, гирлянды и немного фантазии.

Повисший Санта Клаус грузинского ресторана «Твиши»

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Но даже если вы ничего не придумали, а бюджет ограничен, всегда можно повестить на карниз старого доброго Санта Клауса несущего подарки хорошим детям. И прохожие улыбнуться. Ведь любые украшения, в конечном счете, должны создавать хорошее настроение.

Новосибирску, конечно, далеко до Москвы в смысле финансовых возможностей. Но местами и наш город может выглядеть не хуже. Сравнить новосибирский новогодний декор со столичным можно в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.

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Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
23 минуты
Всем пофигу. Вайлдберриз сейчас в тренде.
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
13 минут
Ват ето я понимаю трэжак от маргазинских баров-кругяшей. Назваць свою забегаловку сакай какова-то ванцэти, ото тема всем темам-тема...ксклюзиф....
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