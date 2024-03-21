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Подкидывали на налоги: ФАС выявила сговор мэрии Новосибирска и МП «МЕТРО МиР»

Часть работ компания выполняла без контракта, получая деньги от мэрии напрямую

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Мэрию Новосибирска заподозрили в выделении субсидий компании с нарушением законодательства

В Новосибирске Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по факту предполагаемого сговора мэрии Новосибирска и компании МП «МЕТРО МИР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС сообщили, что признаки сговора были выявлены в работе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с одной стороны, и компании МП «МЕТРО МИР» с другой.

— Суть вменяемого нарушения сводится к насыщению коммерческой структуры МП «МЕТРО МИР» бюджетными средствами в виде субсидий, в нарушение норм действующего законодательства. Орган власти на регулярной основе компенсировал хозяйствующему субъекту затраты, связанные с уплатой налогов, — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС также установили факты финансирования ремонта дорог, ливневок, объектов инженерной инфраструктуры, которая находятся в муниципальной собственности. При этом сами работы проводились не через процедуру заключения контракта, а через выделение средств непосредственно компании МП «МЕТРО МИР», которая в дальнейшем самостоятельно распоряжалась ими.

Пока дата рассмотрения дела о субсидиях компании со стороны мэрии не назначена.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать информацию.

Указанные события происходили в период, когда главой департамента транспорта мэрии Новосибирска был Константин Васильева. Чиновник был задержан накануне. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при согласовании проекта дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский». Сам проект был создан как раз МП «МЕТРО МИР» и содержал ложные сведения. В ближайшее время чиновнику планируют избрать меру пресечения.

В базе данных «Контур.Фокуса» сказано, что МП «МЕТРО Мир» создано в 1993 году. Его учредителем является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, и.о. директора — Андрей Счастливый. На конец 2022 года выручка организации достигала 741 миллион рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. Предприятие выступает заказчиком строительства станции метро «Спортивная» и других объектов в городе.

В ноябре 2023 года сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве неустановленных лиц из числа сотрудников МП «МЕТРО МИР». Дело связано со строительством ливневой канализации у детского сада с ущербом в 9 миллионов рублей.

Это уголовное дело стало четвертым по счету для муниципального предприятия и его бывшего руководителя Александра Мысика. Подробности — в материале.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска МП Метро МиР Александр Мысик ФАС
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