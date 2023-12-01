freedom
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 0/10
usd 88.58
eur 96.88
СрочноВидео задержания силовиками жителей Новосибирска
Все новости
Все новости

Слышали, что Wildberries повысил плату за возврат товаров? Ответ компании

В Telegram-каналах пишут, что суммы взвинтили в два раза

121

Маркетплейс давно сотрясают скандалы из-за платных возвратов

Поделиться

30 ноября в разных Telegram-каналах начали писать, что Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров. В компании заявили, что это неправда.

Пресс-служба маркетплейса заверила, что они не меняли «стоимость обратной логистики». Клиенты будут возвращать товары на прежних условиях, а платить за это — только в отдельных случаях.

— Если обратная доставка товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей (например, габаритов и хрупкости) товара. В отдельных случаях (для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы) она может повышаться, — объяснили в пресс-службе.

По статистике Wildberries, для 94% товаров, по которым есть платный возврат, его стоимость не превышает 100 рублей.

WildberriesМаркетплейсВозврат товараДеньгиПлатаМагазин
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter