В ванне со змеями: сибирячка жёстко испытывает женщин на прочность — зачем она это делает (они за это ещё и платят)

Наталья Макаренко называет себя мотиватором и человеком, который дает волшебный пендель. Больше 20 лет она занимается реализацией творческих проектов, направленных на внутреннюю и внешнюю трансформацию женщин. Ее мечтой было создать реалити-шоу, участники которого будут получать бешеную перезагрузку в максимально короткие сроки. Так родились «Королевские игры», которые успешно существуют уже почти 8 лет. Мы поговорили с Натальей о необычном проекте, спросили про самые неожиданные и страшные испытания, выяснили, хотелось бы ей самой стать участницей своего реалити, а также порассуждали о жизни, браке и силе жещины.
Проект «Королевские игры» стартовал в 2016 году. Когда-то он был частью женского клуба, но, как оказалось, не все участницы готовы к соревнованиям и проверке на прочность. Основательница необычного шоу Наталья Макаренко поняла, что нужно разделить направления: она давно мечтала создать проект, в котором трансформация будет быстрой. Формат экстремального реалити-шоу идеально подходил: погружение в атмосферу, где нужно выйти из привычной зоны комфорта и пережить стрессовую ситуацию.
«Королевские игры» соединяют в себе черты многих ТВ-шоу: «Последний герой», «Звезды в Африке», «Топ-модель по-русски» и прочие. Задания обычно направлены на борьбу со страхами, на преображение, на раскрытие внутреннего творческого потенциала. Основная цель участниц — скинуть футляр, в котором они привыкли жить, и сразиться за главный приз: иногда денежный, иногда нет. К примеру, в прошлом сезоне победительнице подарили норковую шубу. Но все же главный приз, как считает создательница проекта, — это внутренние перемены, эмоции, новые знакомства и дружба, которая завязывается на съемочной площадке.
Сезон проекта состоит из 8 выпусков и 14–16 участников. Бывает городской и выездной формат: съемки последнего 8 сезона проходили в Маслянино, участницы проекта жили вместе на протяжении недели и учились взамодействовать друг с другом в закрытом пространстве.
Принять участие в проекте может каждый желающий, вне зависимости от социального, финансовогго или семейного статуса: достаточно заполнить заявку на участие в группе во «ВКонтакте» и заплатить 25 тысяч рублей. Иногда участие выходит дороже — зависит от локации проведения. «Королевские игры» существуют за счет добровольных взносов самих участников и спонсорской поддержки. Выпуски транслируются на новосибирском канале «Нск 49».
— Я бы не назвала «Королевские игры» шоу. Это реалити-проект, от шоу там мало что осталось. Это для зрителей — шоу, а для участников — проект. Они попадают на съемочную площадку и не догадываются о том, что их ждет. Испытания разные, не всегда направлены на соперничество — чаще на преодоление себя. К примеру, были прыжки с высоты: страшно было не столько прыгнуть, сколько забраться — особенно зимой, — рассказывает Наталья.
В одном из предыдущих сезонов участницы принимали участие в фотосессии: позировали в шикарной ванне, а сверху с потолка на них внезапно сыпались змеи. В других испытаниях женщинам и девушкам предлагали съесть личинки разных гадов, погрузиться на глубину с аквалангом или подоить козу. При вопросе, откуда эти идеи, Наталья сначала задумалась, а потом ответила, что реализует в своих проектах то, с чем хотела бы справиться сама.
— Реакция на такие испытания всегда разная. Играет роль факт того, что от поведенияя и эмоции конкретного человека зависит успех всей команды. Кроме того, когда на тебя направлены камеры, ты начинаешь действовать иначе. В организме будто включаются какие-то резервные ресурсы, люди преодолевают себя, решаются на то, на что в обычной жизни не решились бы, — объясняет Наталья Макаренко.
Аналог мужского проекта — «Реалити Men», точно такое же шоу, но для мужчин. В эфир вышло уже 4 сезона: 2 летних и 2 зимних. Испытания для мужчин чуть сложнее: съемки, как правило, выездные, и перед участниками стоит задача, например, выжить в лесу.
На съемки и реализацию одного проекта уходит около 2–3 месяцев, львиная доля времени тратится на монтаж. Стоимость одного сезона составляет примерно 3,5 миллиона рублей. Наталья Макаренко объясняет, что вложения большие, но в итоге она и ее коллега — режиссер проекта Алина Маслова — зарабатывают мало. Сумму Наталья называть не стала, отметила лишь, что хотелось бы больше.
Наталья мечтает вывезти «Королевские игры» за пределы Новосибирской области и путешествовать с проектом по стране. Её вдохновили съемки в Маслянино — захотелось дальше изучать территорию и ее возможности.
— Самый большой секрет успеха любого проекта — когда создатель верит в его успех и реализацию. Если это нравится тебе, ты веришь в свой проект, то он обязятельно откликнется людям, — говорит Наталья Макаренко.
Сама Наталья признается, что не хотела бы пробовать себя в роли участницы — нет такой потребности. У женщины много фобий и страхов, и предложенные в ее же собственном шоу испытания пугают ее.
— Однажды один из партнеров решил сыграть на моей совести. Говорит: как ты будешь объяснять людям, что делать, и уверять, что это не опасно, если сама ни разу не пробовала? — рассказывает организатор.
Тогда-то ей и пришлось занырнуть с аквалангом на глубину водоема. Чтобы перестать бояться, Наталья проделала трюк несколько раз.
«Знаю, что нужно женщинам»
Помимо реалити, Наталья Макаренко занимается реализацией других проектов, связанных с внутренней трансформацией и направленных на развитие личности. Например, клубом «Территория счастливых женщин», участницы которого учатся вновь чувствовать себя женственными и привлекательными.
— Много лет я работаю с женщинами, они рассказывают мне о своих проблемах, страхах и переживаниях. Я знаю, что нужно женщинам, какие у них потребности. Именно это я и стараюсь реализовывать в своих проектах. Идеи беру из головы. Самые гениальные, как правило, посещают меня ночью, все записываю, — рассказывает сибирячка.
Наталья — автор двух конкурсов красоты: межрегионального «Достижение Сибири» и общероссийского «Леди Евразия», направленного на обмен культурными ценностями.
В первом принимают участие женщины, добившиеся успехов в разных сферах жизни: семья и материнство, карьера, спорт или творчество. Второй конкурс проходит на Алтае. По словам Наталья, это совсем другая энергетика, не такая, как на привычных конкурсах красоты: на «Леди Евразию» люди приезжают за наполнением, единением с природой. Интересные экскурсии, мастер-классы — конкурсный этап здесь, скорее, как приятный бонус к отдыху.
По образованию Наталья Макаренко педагог дошкольного образование. По специальности она проработала всего три месяца, а после с головой ушла в сферу красоты. С 15 лет Наталья развивала карьеру модели, а в 20 лет решила, что пора самой открыть модельное агенство. Учеба в институте была позади — самое время начинать работу над большим делом.
— Мое модельное агенство называлось Flex. Я открыла его в конце 1990-х, будучи еще совсем девчонкой, и смогла развить с нуля. У меня не было ни финансирования, ни «крыши», я все сделала сама. Агенство просуществовало 18 лет, и я передала его своим подопечным — не продала, а подарила, — рассказывает Наталья Макаренко.
Агенство Flex в Новосибирске больше не работает, зато успешно существует в Томске и Новокузнецке.
Как и у всех людей, у Натальи случаются периоды выгорания, но хандрить и лежать, глядя в потолок — это не про нее. Наталья Макаренко привыкла работать строго по графику и на результат. Женщину вдохновляют люди, с которыми она взаимодействует. На каждый проект — свой чат, и когда в каком-то из чатов участницы трансформационных игр и конкурсов начинают делиться эмоциями и впечатлениями, для Натальи это словно бальзам на душу.
— Откуда-то сразу берутся силы. Это так ценно — помогать людям, менять чьи-то жизни в лучшую сторону, мотивировать на поступки, — делится автор проектов.
Немного о себе
— По харатеру я сложная и требовательная, хотя с рождением ребенка стала мягче, женственнее. Мне приходилось быть жесткой, при моей работе иначе было нельзя. Спустя годы я переменилась — те, кто знал меня раньше и встречает сейчас, удивляются. Я обрела семью, опыт, в моем окружении много женщин разных возрастов — логично, что я стала другой, — объясняет она.
Наталья говорит, что не любит несправедливость и двуличие, когда люди совершают поступки напоказ — таких персонажей якобы чувствует интуитивно и старается не иметь с ними дел. Сибирячка умеет разграничивать личное и рабочее. У нее за плечами большой опыт работы с друзьями, после которой отношения переставали быть теплыми.
— Сейчас наоборот: я начинаю работать с людьми, которые со временем становтся друзьями, — рассказывает женщина.
«Ты знал, на ком женишься
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Наталья Макаренко — мама сына-подростка, 15 лет женщина состоит в браке.
— Задолго до того, как я встретилась с мужем, я уже имела большой опыт создания проектов. В моей деятельности нет времени суток, стабильных выходных, есть ненормированный график. Самым сложным в браке было решение именно этих моментов: изо дня в день, из претензии в претензию спокойно объяснять: «Милый, ты знал, на ком женишься», — говорит женщина.
Сохранение семьи и счастливых взаимоотношений, по мнению Натальи Макаренко, — это работа двух людей, умение найти компромисс и способность слушать и слышать своего партнера, принимать его самого и его точку зрения, взгляды, мнение.
— Все мы разные. Порой для того, чтобы выйти из сложной ситуации, нужно задать себе вопрос: а что ты сделала, чтобы решить проблему? Знаешь ли ты, что творится в голове у мужа? Женщины свои эмоции выплескивают наружу, им так проще. А мужчины проживают все в себе, они сделаны совершенно из другого теста, их сложно вывести на разговор. Своего мужа я пыталась разговорить года четыре — это было сложно. Мы были очень разные, а сейчас мы стали очень похожи, — говорит Наталья. — Брак — это работа, не всегда простая. Развестись возможностей масса, это самое простое. Работать над отношениями, набраться терпения — это другая истрия. Я считаю, нужно стараться встать на сторону другого человека, чтобы понять то, как он мыслит, — это помогает решать конфликты.
Наталья Макаренко называет себя сильной женщиной, но отмечает: это не всегда хорошо. Она умеет делать несколько дел одновременно: чинить кран или розетку и при этом готовить ужин и легко выживет без мужской поддержки, но такое положение дел для нее не является нормой.
— Женщина может быть сильной по своему духу, но мужчине показывать свою силу нельзя. Если бы я умела быть не то чтобы мудрее — нет, мудрости во мне хватает, а скорее хитрее, наверное многие вопросы, даже с мужем, решались бы проще. Я прямолинейная, говорю сразу в лоб, от того порой сложно приходить к консенсусу. Быть сильной, но казаться слабой — в этом, на мой взгляд, есть силы женщины, — рассуждает Наталья Макаренко.
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