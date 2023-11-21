В ванне со змеями: сибирячка жёстко испытывает женщин на прочность — зачем она это делает (они за это ещё и платят)

— Реакция на такие испытания всегда разная. Играет роль факт того, что от поведенияя и эмоции конкретного человека зависит успех всей команды. Кроме того, когда на тебя направлены камеры, ты начинаешь действовать иначе. В организме будто включаются какие-то резервные ресурсы, люди преодолевают себя, решаются на то, на что в обычной жизни не решились бы, — объясняет Наталья Макаренко.



Аналог мужского проекта — «Реалити Men», точно такое же шоу, но для мужчин. В эфир вышло уже 4 сезона: 2 летних и 2 зимних. Испытания для мужчин чуть сложнее: съемки, как правило, выездные, и перед участниками стоит задача, например, выжить в лесу.