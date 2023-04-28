«Этот замок проклят». Новый владелец дома Пугачевой и Галкина* рассказал, за сколько его купил и почему превратит в крематорий

По словам бизнесмена, выбор пал на создание крематория, так как он уже не один год связан с похоронным бизнесом. К тому же, как говорит Барецкий, на этом он не собирается останавливаться.



— Я 14 лет работаю на кладбище. Чем мне еще заниматься? — с улыбкой задается вопросом шоумен. — Я бы хотел запустить производство тушенки. Мы как раз регистрируем товарный знак «Поросенок Стасик».