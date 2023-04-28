«Этот замок проклят». Новый владелец дома Пугачевой и Галкина* рассказал, за сколько его купил и почему превратит в крематорий

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. Он говорит, что смог раскрыть подробности сделки по покупке замка в подмосковной деревне Грязь после того, как были улажены договоренности с певицей.
Стас Барецкий — советский и российский поэт, певец, музыкант, шоумен, актер. В 2005–2008 годах выступал в группе «Ленинград». Также выпустил семь сольных альбомов и один совместный с группой «Елочные игрушки». Известен своими скандальными выступлениями. Кроме этого, создал свою ритуальную компанию.
Вместо имения — морг
Корреспондент MSK1.RU поговорил со Стасом Барецким и узнал, что именно появится на месте родового имения и собирается ли он сносить легендарный замок почти за полмиллиарда рублей. Хотя изначально, по данным СМИ, его стартовая цена начиналась от миллиарда.
— Там назывались такие большие суммы, но кто будет покупать замок в деревне Грязь за миллиарды рублей в наше время. Мне кажется, что этот замок абсолютно неудобный для личного проживания. Он неуютный. А под обычный бизнес его тоже не сделаешь, — сказал Стас Барецкий.
— Я собираюсь построить там самый большой крематорий в мире. На мой взгляд, кремация — самая гуманная процедура по отношению к умершему. У нас уже закуплено дорогущее оборудование. Естественно, мы делаем морг, где будут циркулировать все процессы без всяких выбросов, — сказал Стас Барецкий.
По словам бизнесмена, выбор пал на создание крематория, так как он уже не один год связан с похоронным бизнесом. К тому же, как говорит Барецкий, на этом он не собирается останавливаться.
— Я 14 лет работаю на кладбище. Чем мне еще заниматься? — с улыбкой задается вопросом шоумен. — Я бы хотел запустить производство тушенки. Мы как раз регистрируем товарный знак «Поросенок Стасик».
Покупка замка Аллы Пугачевой обошлась Барецкому, как он говорит, «плюс-минус в 450 миллионов рублей».
— Мы два года ведем переговоры с Аллой Борисовной. Ездили и в Прибалтику, и в Израиль. Я не знаю, окупится или нет. Для похоронного бизнеса это не такие большие деньги, которые, конечно, не из кармана достал. Мои партнеры — умные люди. Но идея была моя, — сказал бизнесмен.
«Замок проклят»
Сейчас, по словам Стаса Барецкого, его рабочие ждут, чтобы помощники Примадонны до конца вывезли вещи семьи Пугачевой и Галкина*. Сейчас это один из факторов, который затормаживает работу над крематорием.
— Мы не будем демонтировать помещения, там много комнат для рабочих, которые будут в них жить. Пока не будем сносить замок, но возникло подозрение, что он проклятый. Там уже успел произойти несчастный случай с нашим рабочим, на которого упала конструкция. Его отправили в больницу, — поделился Барецкий.
По словам Барецкого, Пугачева пытается вывезти все вещи из своего замка, но делает это не так быстро, как хотелось бы новому владельцу.
— Какие-то люди разбирают плитку, а мы на это не рассчитывали. Нас все помещения устраивают. Но во время переговоров у Пугачевой возникали вопросы о крематории, но мы всё осторожно это делали. Она ведь тоже бизнесмен и в свое время чипсы выпускала. Она понимала, на что шла, — поделился деталями сделки Барецкий.
Как говорит бизнесмен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* попросил Барецкого об одном одолжении.
— Галкин* мне сказал, чтобы я их похоронил там. Конечно, сделаем склеп, чтобы они вдвоем лежали. Но, полушутя, у нас была такая история. Даже памятник поставим во дворе. Крематорий и морг будут называться «Пугачевский».
Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова не ответила MSK1.RU на вопрос о том, продала Примадонна свой замок или нет.
— Я не даю никаких комментариев, — отрезала концертный директор.
Напомним, что Пугачева и Галкин* переехали в Израиль (позже Примадонна на время перебралась в Латвию). После того как звездная семья покинула Россию, на них обрушилась волна хейта. Например, в мае на фасаде телецентра «Останкино» появилась провокационная надпись: «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за*****».
Руководство Первого канала быстро нашло замену Галкину* и выпустило в эфир вместо него Цискаридзе. Несмотря на всё это, певица и актер пообещали вернуться домой.
* Признаны в России иностранными агентами.