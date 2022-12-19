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Строителя аквапарка хотят привлечь к выплате долгов — сумма превышает 3 миллиарда рублей

Бывшие компании Петра Овчинникова хотят привлечь его к субсидиарной ответственности

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Аквапарк был открыт, но его гостиница так и осталась долгостроем, а множество связанных с проектом компаний обанкротились

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Сразу несколько компаний решили привлечь новосибирского бизнесмена Петра Овчинникова, учредившего группу «Кварсис», к субсидиарной ответственности — соответствующие сообщения опубликованы на портале Федресурс.

12 декабря о подобном намерении заявили компании «Стройпром РИК», «Девелопмент групп» и «Рост», 14 декабря аналогичное заявление опубликовали от компании «Кварсис Инвест». Рассмотрения заявлений судом назначены на конец декабря 2022 года и начало января 2023-го.

При этом «Рост» потребовал привлечь Петра Овчинникова к субсидиарной ответственности по долгу более чем в 1 миллиард рублей, а «Кварсис Инвест» — в 2,2 миллиарда рублей (такая же сумма долга значится за компанией «Аквапарк "Аквамир"»). Обе компании были связаны с группой «Кварсис», которой фактически владел Петр Овчинников.

Сегодня в конкурсном производстве находятся еще две компании группы «Кварсис»: «Кварсис-Риэлт» и «Кварсис-Строитель». Сам Петр Овчинников также был признан банкротом в конце 2020 года.

Эксперты предполагали, что банкротство крупного новосибирского застройщика связано в первую очередь с масштабным строительством аквапарка. Первые иски о банкротстве стали поступать в суд еще в 2017 году, но до суда дело не дошло. Претензии у кредиторов снова появились в 2019 году, и в этот раз дело дошло до банкротства. В начале 2021 года в аквапарке со скандалом сменился арендатор, а через несколько месяцев он подал заявление о банкротстве.

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АквапаркБанкротствоСубсидиарная ответственностьКварсисПетр Овчинников
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