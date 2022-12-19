Строителя аквапарка хотят привлечь к выплате долгов — сумма превышает 3 миллиарда рублей

При этом «Рост» потребовал привлечь Петра Овчинникова к субсидиарной ответственности по долгу более чем в 1 миллиард рублей, а «Кварсис Инвест» — в 2,2 миллиарда рублей (такая же сумма долга значится за компанией «Аквапарк "Аквамир"»). Обе компании были связаны с группой «Кварсис», которой фактически владел Петр Овчинников.

