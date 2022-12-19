Строителя аквапарка хотят привлечь к выплате долгов — сумма превышает 3 миллиарда рублей

Сразу несколько компаний решили привлечь новосибирского бизнесмена Петра Овчинникова, учредившего группу «Кварсис», к субсидиарной ответственности — соответствующие сообщения опубликованы на портале Федресурс.
12 декабря о подобном намерении заявили компании «Стройпром РИК», «Девелопмент групп» и «Рост», 14 декабря аналогичное заявление опубликовали от компании «Кварсис Инвест». Рассмотрения заявлений судом назначены на конец декабря 2022 года и начало января
При этом «Рост» потребовал привлечь Петра Овчинникова к субсидиарной ответственности по долгу более чем в 1 миллиард рублей, а «Кварсис Инвест» — в 2,2 миллиарда рублей (такая же сумма долга значится за компанией «Аквапарк "Аквамир"»). Обе компании были связаны с группой «Кварсис», которой фактически владел Петр Овчинников.
Сегодня в конкурсном производстве находятся еще две компании группы «Кварсис»: «Кварсис-Риэлт» и «Кварсис-Строитель». Сам Петр Овчинников также был признан банкротом в конце 2020 года.
Эксперты предполагали, что банкротство крупного новосибирского застройщика связано в первую очередь с масштабным строительством аквапарка. Первые иски о банкротстве стали поступать в суд еще в 2017 году, но до суда дело не дошло. Претензии у кредиторов снова появились в 2019 году, и в этот раз дело дошло до банкротства. В начале 2021 года в аквапарке со скандалом сменился арендатор, а через несколько месяцев он подал заявление о банкротстве.