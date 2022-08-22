Александр Исаев занял пост генерального директора УК «Сибантрацит»
Он также является генеральным директором ООО «УК «Эльга Уголь»
Новым генеральным директором УК «Сибантрацит» стал Александр Исаев.
— В настоящее время он также является генеральным директором ООО «УК «Эльга Уголь», развивающей крупнейший в России проект по добыче высококачественного коксующегося угля на Эльгинском угольном месторождении, — сообщили в пресс-службе компании.
В организации отметили, что Сергей Мельников, занимавший с 2020 года должность генерального директора УК «Сибантрацит», займет должность заместителя генерального директора по продажам.
Напомним, в мае 2020 года стало известно, что владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов покончил с собой в Москве. НГС собрал в своем материале всё, что о нем известно.
В августе 2021 года стало известно, что его вдова Катерина Босова оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек». Мать и сыновья Дмитрия Босова посчитали это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году. В ноябре прошлого года родственники Дмитрия доказали в суде, что Катерина не имеет прав на 43% группы «Аллтек». После этого вдова Босова подала апелляцию. Она утверждала, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.
Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босовой.
В мае, когда стало известно о смерти Дмитрия Босова, мы рассказывали несколько фактов о нем и его деятельности.