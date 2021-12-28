Условный срок за мошенничество дали новосибирскому депутату — изменится ли его работа в Заксобрании?

27 декабря Чулымский районный суд вынес приговор депутату Заксобрания Новосибирской области Валентину Сичкареву, директору ООО «Сельхозпрод» Виталию Кухте и главе крестьянско-фермерского хозяйства в Чулымском районе Владимиру Моисееву. Всех признали виновными в мошенничестве.
Как сообщили в областной прокуратуре, Сичкарева признали виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере), а Кухту и Моисеева — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В суде установили, что в декабре 2019 года осужденные украли деньги, выделенные Моисееву в качестве субсидии на развитие фермерского хозяйства. Сичкарев организовал преступление и руководил им.
— Путем обмана мужчины похитили свыше 2,3 млн рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере, — сказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что ущерб погашен.
Суд приговорил Сичкарева, Кухту и Моисеева к 4 годам лишения свободы условно, приговор не вступил в законную силу.
Валентин Сичкарев родился во Владивостоке в 1970 году. Окончил ТГУ с дипломом инженера — оптика-исследователя и какое-то время работал в Сибирском НИИ оптики и атмосферы, но в
С 2005 года он четырежды избирался в региональный парламент, последний раз — в сентябре
По данным «СПАРК-Интерфакса», депутат Валентин Сичкарев — учредитель ООО «Сельхозпрод», фирма занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Также депутат владеет строительной компанией ООО «Восток-Запад». Дело Сичкарева связано как раз с сельским хозяйством. Кроме депутата, по нему проходят глава крестьянско-фермерского хозяйства Чулымского района и директор ООО «Сельхозпрод».
Дело в отношении Сичкарева завели в январе. Сам депутат свою вину отрицал.
— Я рассчитывал, что следствие разберется во всех обстоятельствах, — заявлял он Тайге.инфо. Во время суда он продолжал ходить на сессии Заксобрания.
Сам Валентин Сичкарев отказался от комментариев. Как пояснил НГС первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, пока решение суда не повлияет на работу Сичкарева.
— Насколько я понимаю, там будет подана апелляция. Пока ничего меняться не будет, до дальнейших действий самого Валентина Викторовича. Я к нему отношусь очень хорошо, грамотный депутат. Но вот видите, как бывает. Я думаю, это не окончание этой истории, посмотрим, что будет, но скорых выводов и действий проводить не будем, — рассказал Андрей Панфёров.
С разрывом в несколько месяцев под уголовное дело попал еще один депутат, Александр Морозов. Его дело тоже было связано с махинациями с субсидиями. Морозова при этом лишили депутатского мандата. НГС разбирался, связаны ли эти дела и что они значат для региона.