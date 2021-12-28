Условный срок за мошенничество дали новосибирскому депутату — изменится ли его работа в Заксобрании?

С разрывом в несколько месяцев под уголовное дело попал еще один депутат, Александр Морозов. Его дело тоже было связано с махинациями с субсидиями. Морозова при этом лишили депутатского мандата. НГС разбирался, связаны ли эти дела и что они значат для региона.