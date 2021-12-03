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Иск о названии нового ковида «омикроном» — что об это говорит представительство ВОЗ

В суд обратился новосибирский предприниматель, считающий, что название вируса нанесет ему ущерб

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Новосибирский предприниматель, глава российской сети офтальмологических клиник «Омикрон» подал в суд на ВОЗ

Новосибирский предприниматель, глава российской сети офтальмологических клиник «Омикрон» подал в суд на ВОЗ

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Представительство ВОЗ в России оказалось не в курсе судебного иска новосибирского предпринимателя Александра Падара из-за названия нового штамма ковида «омикроном».

— Представительство ВОЗ в Российской Федерации не получало уведомлений об упомянутом исковом заявлении, — ответили сегодня, 3 декабря, на журналистский запрос редакции НГС.

Вечером 1 декабря НГС рассказал о судебной претензии к представительству ВОЗ в России главы российской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александра Падара. Заявление в суд было подано накануне в Арбитражный суд Московской области. Предприниматель считает, что название нового штамма коронавируса «омикрон» нанесет ущерб его бизнесу.

— Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм. Ну сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона» — родственник ваш или друг, то вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием, — рассказывал корреспонденту НГС основатель и генеральный директор сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар.

Через некоторое время новость появилась в российских СМИ, а на следующий день информацию о претензии новосибирского предпринимателя к ВОЗ рассказали зарубежные издания.

Сегодня НГС рассказывал, что новосибирский вирусолог Сергей Нетесов оценил эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма ковида «омикрон». Он считает, что препарат может справляться с этим видом коронавируса на 75%.

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ущербглазная клиника«омикрон»Арбитражный суд Московской области
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