Иск о названии нового ковида «омикроном» — что об это говорит представительство ВОЗ

Представительство ВОЗ в России оказалось не в курсе судебного иска новосибирского предпринимателя Александра Падара из-за названия нового штамма ковида «омикроном».
— Представительство ВОЗ в Российской Федерации не получало уведомлений об упомянутом исковом заявлении, — ответили сегодня, 3 декабря, на журналистский запрос редакции НГС.
Вечером 1 декабря НГС рассказал о судебной претензии к представительству ВОЗ в России главы российской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александра Падара. Заявление в суд было подано накануне в Арбитражный суд Московской области. Предприниматель считает, что название нового штамма коронавируса «омикрон» нанесет ущерб его бизнесу.
— Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм. Ну сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона» — родственник ваш или друг, то вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием, — рассказывал корреспонденту НГС основатель и генеральный директор сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар.
Через некоторое время новость появилась в российских СМИ, а на следующий день информацию о претензии новосибирского предпринимателя к ВОЗ рассказали зарубежные издания.
Сегодня НГС рассказывал, что новосибирский вирусолог Сергей Нетесов оценил эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма ковида «омикрон». Он считает, что препарат может справляться с этим видом коронавируса на 75%.