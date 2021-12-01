Глава сети клиник «Омикрон» потребовал в суде запретить название нового вида коронавируса

Глава и основатель российской сети офтальмологических клиник «Омикрон», новосибирец Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу названия нового штамма коронавируса. Штамм был назван также как и клиника — «омикрон». Исковое заявление направлено в Московский арбитражный суд вечером 30 ноября. Копия документа есть в редакции НГС.



— Следует обратить внимание, что в целях узнаваемости бренда «Омикрон» истцом затрачены колоссальные денежные средства на рекламу. Так ранее при вводе в поисковой строке слова «омикрон» в числе первых на протяжении длительного периода времени выдавалась информация о медицинской офтальмологической клинике истца, теперь же при вводе этого слова выпадает информация, несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью истца, следовательно, неизбежны колоссальные финансовые потери для него, — говорится в исковом заявлении.

