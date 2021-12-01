Глава сети клиник «Омикрон» потребовал в суде запретить название нового вида коронавируса

Глава и основатель российской сети офтальмологических клиник «Омикрон», новосибирец Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу названия нового штамма коронавируса. Штамм был назван также как и клиника — «омикрон». Исковое заявление направлено в Московский арбитражный суд вечером 30 ноября. Копия документа есть в редакции НГС.
— Следует обратить внимание, что в целях узнаваемости бренда «Омикрон» истцом затрачены колоссальные денежные средства на рекламу. Так ранее при вводе в поисковой строке слова «омикрон» в числе первых на протяжении длительного периода времени выдавалась информация о медицинской офтальмологической клинике истца, теперь же при вводе этого слова выпадает информация, несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью истца, следовательно, неизбежны колоссальные финансовые потери для него, — говорится в исковом заявлении.
В судебном заявлении бизнесмен требует запретить ВОЗ использовать слово «омикрон» для обозначения штамма коронавируса или любой другой инфекции, обязать ВОЗ удалить этот термин в любых их документах, связанных с новым штаммом COVID-19, а также взыскать с ответчика расходы по уплате госпошлины в размере 6000 рублей.
— Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм. Ну сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона» — родственник ваш или друг, то вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием, — рассказал корреспонденту НГС основатель и генеральный директор сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар.
Глава «Омикрона» уточнил, что название их клиники пошло от названия буквы греческого алфавита и по ассоциации с названием другой клиники «Эксимер». В свое время партнер Падара ошибочно предположил, что «эксимер» — название буквы греческого алфавита и взял название другой буквы. Ко всему прочему, заметил бизнесмен, слово омикрон созвучно с названием единицы длины — микрон (10 в минус 6 степени метра), что ассоциируется с максимальной точностью.
Редакция НГС отправила запрос в российское представительство ВОЗ по данному иску. На момент публикации ответ еще не пришел.
Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» начала свое развитие в 2015 году из Новокузнецка. В 2017 центр «Омикрон» появился в Новосибирске. Сейчас эта российская сеть присутствует в пяти регионах и одиннадцати городах, среди которых Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Кемерово и Новокузнецк. В ближайшее время запланировано открытие клиник еще в двух новых регионах.
С мая 2021 года ВОЗ отказалась от географической привязки в наименовании видов коронавируса и стала называть его штаммы по буквам греческого алфавита. Пока существует пять вариантов коронавируса: «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и последний — «омикрон». Как пишет ТАСС со ссылкой на The New York Post, ВОЗ намеренно пропустила две буквы греческого алфавита для именования нового штамма коронавируса — «ню» (nu) и «кси» (xi). Эксперты уточнили: «ню» было отвергнуто, чтобы не произошло путаницы и люди не подумали, что это просто новый вариант, а не название. По поводу «кси» было замечено, что это созвучно с распространенной в мире фамилией. В ВОЗ также уточнили, что приняли решение избегать использования географических названий, названий животных, а также имен людей, чтобы избежать ярлыков. Политики же и пользователи социальных сетей, пишет ТАСС, решили, что английское написание xi созвучно с фамилией Си, а это «могло вызвать ассоциацию с председателем КНР Си Цзиньпином».
В октябре 2020 года НГС рассказал, как в новосибирской клинике «Омикрон» искали сотрудника на должность «внука». А в апреле 2021 года — как новосибирский банкир-миллиардер Игорь Ким выиграл суд у YouTube и Google. Бизнесмен утверждал, что размещенный о нем видеоролик в некоторых деталях не соответствует действительности и порочит его деловую репутацию.