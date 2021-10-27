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Компания создателя Yota купила «Сибантрацит» у наследников Босова

Информация о смене владельца поступала еще в феврале текущего года

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Ранее Альберт Авдолян приобрел другие угольные активы, которыми владел Дмитрий Босов

Ранее Альберт Авдолян приобрел другие угольные активы, которыми владел Дмитрий Босов

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Вчера, 26 октября, стало известно, что сменился владелец группы «Сибантрацит». Наследники миллиардера Дмитрия Босова, который покончил с собой еще в прошлом году, продали компанию другому миллиардеру — Альберту Авдоляну. Информацию об этом опубликовали на сайте «Сибантрацита».

Дмитрий Босов — российский предприниматель, родился в Барнауле. Основатель, контролирующий акционер, председатель совета директоров группы «Аллтек». Основными активами Дмитрия Босова были группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 года являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь».

Альберт Аликович Авдолян — российский инвестор, бизнесмен и меценат. Создатель компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России.

— Закрыта сделка по продаже 100% акций группы «Сибантрацит». Продавцом выступила группа «Аллтек», покупателем — ООО «Сибан Холдинг». Избран новый состав совета директоров группы «Сибантрацит». В него вошли: председатель совета директоров ООО «ЭльгаУголь» Альберт Авдолян, генеральный директор ООО «А-Проперти» Ирина Белянова, генеральный директор ООО «Глобалтэк» Родион Сокровищук, генеральный директор ООО «Управляющая компания "ЭльгаУголь"» Александр Исаев, места в совете директоров сохранили Дмитрий Ага, Максим Барский, Игорь Макаров, — сообщили на сайте.

В основную деятельность ООО «ЭльгаУголь» входят добыча антрацита и коксующего угля открытым способом. Основным владельцем (95% доли) компании является ООО «А-Проперти». Выручка компании за 2020 год — 21,5 миллиарда рублей. ООО «Управляющая компания "ЭльгаУголь"», в свою очередь, на 100% принадлежит ООО «А-Проперти» и занимается деятельностью холдинговых компаний, предоставлением займов и прочих видов кредита, а также вложениями в ценные бумаги. Ее выручка за 2020 год составила 480 миллионов рублей.

В основном ООО «А-Проперти» занимается деятельностью холдинговых компаний и вложениями в ценные бумаги. Гендиректор — Ирина Белянова. По данным «Контур.Фокуса», никакой выручки за 2020 год компания не получила.

ООО «Глобалтэк» добывает природный газ и сырую нефть и нефтяной газ, а также предоставляет услуги в этом же поле, производит нефтепродукты. Учредителями и участниками компании являются ООО «А-Проперти» и ПАО «Якутская Топливно-Энергетическая Компания». Выручка компании не указана.

Примечательно, что сумма сделки осталась неизвестной.

По данным сервиса «Контур.Фокус», к основной деятельности «Сибантрацита», который зарегистрирован в Искитимском районе, относится добыча коксующегося угля, бурого угля, антрацита, торговля твердым топливом. Выручка компании на 2020 год — 44,5 миллиарда рублей.

«Сибан холдинг» создана владельцем компании «А-Проперти» Авдоляном и бывшим гендиректором группы «Сибантрацит» Максимом Барским, пишет Forbes со ссылкой на данные СПАРК. 70%, по информации издания, принадлежат структуре Авдоляна «АП Развитие», 30% — Барскому. Продавцом «Сибантрацита» выступила группа «Аллтек», 86,57% в которой принадлежит наследникам Босова.

О том, что новым владельцем компании станет Альберт Авдолян, стало известно еще в феврале 2021 года.

ООО «А-Проперти» занимается деятельностью холдинговых компаний, вложениями в ценные бумаги, покупкой и продажей собственного имущества, управлением финансово-промышленными группами.

Сумма сделки, по данным «Коммерсанта», оценивается в миллиард долларов. Два источника, близких к сделке, сообщили РБК, что сумма сделки будет выплачена наследникам Босова двумя траншами.

Таким образом, Альберт Авдолян стал владельцем крупнейшего в РФ бизнеса по добыче коксующегося угля. Альберт Авдолян уже приобрел и другие угольные активы, которыми владел Дмитрий Босов. В январе 2021 года стало известно, что структуры Альберта Авдоляна и «Ростеха» покупают у наследников бизнесмена 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля. В ноябре 2020 года наследники и партнеры бизнесмена продали бизнесмену Виталию Южилину и его партнерам проект «Печора СПГ», в который входят лицензии на Коровинское и Кумжинское газовые месторождения в НАО. До этого родственники Дмитрия Босова продали бизнесмену Роману Троценко 75% в Арктической горной компании (АГК), которая занимается проектом добычи угля на Таймыре.

Ранее стало известно, что вдова миллиардера и основателя группы «Аллтек» Дмитрия Босова Катерина Босова лишилась доли в компании.

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Дмитрий Босов«Сибантрацит»Альберт Авдолян
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