Компания создателя Yota купила «Сибантрацит» у наследников Босова

Вчера, 26 октября, стало известно, что сменился владелец группы «Сибантрацит». Наследники миллиардера Дмитрия Босова, который покончил с собой еще в прошлом году, продали компанию другому миллиардеру — Альберту Авдоляну. Информацию об этом опубликовали на сайте «Сибантрацита».



Дмитрий Босов — российский предприниматель, родился в Барнауле. Основатель, контролирующий акционер, председатель совета директоров группы «Аллтек». Основными активами Дмитрия Босова были группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 года являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь».

