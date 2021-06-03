Имущество обанкротившегося «Холидея» выставили на торги — за что просят 216 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу имущество «Холидея» на Бердском шоссе
Имущество компании «Холидей», которое находится в Новосибирске, выставили на торги. Его оценивают в
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на аукционе планируют продать помещения на Бердском
Торги начнутся 23 июня, заявки принимают до
«Холидей» начал закрывать свои магазины в 2018 году. Вскоре компанию признали банкротом, к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих торговых точек. Все магазины закрылись к концу ноября.
15 марта 2021 года на торги выставили недвижимость и землю торговой сети в Новосибирске, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. Общая цена имущества составила около полумиллиарда рублей. Вскоре стало известно, что покупателя на главное здание на Бердском