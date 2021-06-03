Имущество обанкротившегося «Холидея» выставили на торги — за что просят 216 млн рублей

Имущество компании «Холидей», которое находится в Новосибирске, выставили на торги. Его оценивают в 216 млн рублей, шаг аукциона составляет 10 847 548 рублей.



По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на аукционе планируют продать помещения на Бердском шоссе, 61 площадью 9217,6 кв. м , канализационно-насосную станцию и участок для ее эксплуатации. Также на продажу выставлен склад на 884 кв. м , трансформаторная подстанция, нестационарная котельная, земельный участок площадью 1495 кв. м , заборы, камеры видеонаблюдения и компьютерные сети на Бердском шоссе, 61 .

