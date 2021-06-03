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Имущество обанкротившегося «Холидея» выставили на торги — за что просят 216 млн рублей

На аукционе хотят продать здания и земельные участки

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Действующих магазинов «Холидей» в Новосибирске не осталось

Действующих магазинов «Холидей» в Новосибирске не осталось

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В Новосибирске выставили на продажу имущество «Холидея» на Бердском шоссе

Имущество компании «Холидей», которое находится в Новосибирске, выставили на торги. Его оценивают в 216 млн рублей, шаг аукциона составляет 10 847 548 рублей.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на аукционе планируют продать помещения на Бердском шоссе, 61 площадью 9217,6 кв. м, канализационно-насосную станцию и участок для ее эксплуатации. Также на продажу выставлен склад на 884 кв. м, трансформаторная подстанция, нестационарная котельная, земельный участок площадью 1495 кв. м, заборы, камеры видеонаблюдения и компьютерные сети на Бердском шоссе, 61.

Торги начнутся 23 июня, заявки принимают до 21 июня. НГС не удалось связаться с арбитражным управляющим, чтобы узнать подробности аукциона.

«Холидей» начал закрывать свои магазины в 2018 году. Вскоре компанию признали банкротом, к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих торговых точек. Все магазины закрылись к концу ноября.

15 марта 2021 года на торги выставили недвижимость и землю торговой сети в Новосибирске, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. Общая цена имущества составила около полумиллиарда рублей. Вскоре стало известно, что покупателя на главное здание на Бердском шоссе, 61 за 74 969 000 рублей найти не удалось. В конце апреля помещения с земельным участком снова выставили на торги за 67 472 100 рублей.

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банкротствоимуществомагазинторги«Холидей»
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