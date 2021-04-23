В Новосибирске не смогли найти покупателя на главное здание «Холидея»

Также прошли торги на имущество «Холидея» на улице Зорге, 18 . За 52 миллиона 388 тысяч 680 рублей планировалось продать нежилые помещения площадью 1506,2 кв. м , а также торговое и офисное оборудование. В протоколе о торгах говорится, что на них поступили заявки от предпринимателей Сергея Копытова и Фёдора Жидкова. В компании «Солярис», которая организовала аукцион, журналисту НГС не объяснили, кто из них стал победителем.



В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу 151 магазин , 22 из них купила «Лента». Вскоре убыточные магазины сети начали закрывать в Новосибирске и других сибирских городах. В феврале 2019 года компанию признали банкротом, и к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих магазинов. Все магазины «Холидей» в Новосибирске закрылись к концу ноября 2020 года.



Накануне НГС рассказывал, что «Альфа-Банк» требует вернуть имущество ретейлера, которое владелец, Николай Скороходов, отдал своей жене.