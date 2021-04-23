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Тема дняИстории сибиряков, переехавших на юг

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В Новосибирске не смогли найти покупателя на главное здание «Холидея»

Ранее компанию признали банкротом

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Магазины сети уже не работают в Новосибирске

Магазины сети уже не работают в Новосибирске

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На главное здание «Холидея» в Новосибирске не нашелся покупатель

В Новосибирске не состоялись торги по продаже помещений в здании на Бердском шоссе, 61, где ранее находился главный офис компании. На торгах имущество оценили в 74 миллиона 969 тысяч рублей.

Торги объявили в марте этого года. На них планировали продать помещения на Бердском шоссе площадью 1667,6 кв. м и земельный участок размером 24 311 кв. м. Они находятся в залоге у «Россельхозбанка». Аукцион прошел 21 апреля.

— Согласно федеральному закону РФ «О несостоятельности (банкротстве)» торги по лоту аукциона признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие, — говорится в протоколе, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Также прошли торги на имущество «Холидея» на улице Зорге, 18. За 52 миллиона 388 тысяч 680 рублей планировалось продать нежилые помещения площадью 1506,2 кв. м, а также торговое и офисное оборудование. В протоколе о торгах говорится, что на них поступили заявки от предпринимателей Сергея Копытова и Фёдора Жидкова. В компании «Солярис», которая организовала аукцион, журналисту НГС не объяснили, кто из них стал победителем.

В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу 151 магазин, 22 из них купила «Лента». Вскоре убыточные магазины сети начали закрывать в Новосибирске и других сибирских городах. В феврале 2019 года компанию признали банкротом, и к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих магазинов. Все магазины «Холидей» в Новосибирске закрылись к концу ноября 2020 года.

Накануне НГС рассказывал, что «Альфа-Банк» требует вернуть имущество ретейлера, которое владелец, Николай Скороходов, отдал своей жене.

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банкротствоторги«Холидей»
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