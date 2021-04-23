В Новосибирске не смогли найти покупателя на главное здание «Холидея»

На главное здание «Холидея» в Новосибирске не нашелся покупатель
В Новосибирске не состоялись торги по продаже помещений в здании на Бердском
Торги объявили в марте этого года. На них планировали продать помещения на Бердском шоссе площадью
— Согласно федеральному закону РФ «О несостоятельности (банкротстве)» торги по лоту аукциона признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие, — говорится в протоколе, размещенном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Также прошли торги на имущество «Холидея» на улице
В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу
Накануне НГС рассказывал, что «Альфа-Банк» требует вернуть имущество ретейлера, которое владелец, Николай Скороходов, отдал своей жене.