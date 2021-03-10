В НСО две недели сняты ночные ограничения с баров: рестораторы дождались клиентов — среди них был и Мишустин

Среди клиентов рестораторов НСО после снятия ночных ограничений был Мишустин
Больше двух недель в Новосибирской области разрешена работа общепита в ночное время. Сегодня новосибирские рестораторы выступили на круглом столе в пресс-центре ТАСС, где рассказали, как изменилась их прибыль за это время, какие они понесли потери и чего ждут в будущем. Публикуем прямую речь участников встречи.
Анжелика Бурковская, вице-президент рестораторов и отельеров Сибири
— В Новосибирске работает порядка 202 предприятий в формате ресторанов. 555 кафе, 232 бара, 214 предприятий питания. Частично предприятия работают в ночное время. За последнюю неделю оборот начал расти у нас в регионе. По сибирскому региону в Федерации рестораторов и отельеров более 1000 предприятий.
Помимо этого, мы находимся в постоянном взаимодействии со всеми регионами России. На сегодняшний день оборот начинает иметь положительную динамику. Основной пострадавший сегмент — бары и развлекательные заведения. Классическим ресторанам все-таки дали намного раньше работать. Предприятия, которые вели себя законопослушно в этот период, пострадали больше всего. Но
Анна Сидевич, собственница кейтеринговой компании, региональный представитель Ассоциации кейтерингов и банкетных служб России и стран СНГ по СФО:
— По России в целом могу сказать, что за время пандемии было очень страшно, но в это время все кейтерье по всей России сплотились. Могу сказать в цифрах, у нас всех +/- одинаковая ситуация, выручка упала на
К осени запустили кейтеринг в коробочках, мы привозили наборы фуршетных закусок. С осени мы планировали мероприятие на открытии логистического центра «Почты России», во время приезда правительства. У нас был подготовлен вариант в коробочках. Но Мишустин приехал в марте, когда с проведения мероприятий сняли эти ограничения. Мы смогли организовать фуршет в обычном формате, но все люди сдавали ПЦР-тесты. Вот такая особенность. При всем этом ограничено количество участников до сих пор.
Мы работаем на небольших мероприятиях. 8 Марта — это любимый всеми нами праздник, когда все поздравляют женщин и заказывают кейтеринг в том числе. Мы ощущаем оживление, уже в феврале падение выручки не такое. Есть позитивное ожидание.
Денис Иванов, основатель сети кофеен «Чашка кофе», ресторанов «#Сибирьсибирь», «Жан Хуан Лу»:
— Я всегда считал, что непонятно, почему именно ресторанный бизнес стал жертвой пандемии коронавируса, потому что в ресторанах очень хорошо организованы системы, гигиена всегда была на высшем уровне, высокие требования и соблюдение санитарных норм. Помимо прочего, в ресторанах великолепная вентиляция. Потери мы оцениваем от
Важно не забывать, что является сейчас основной причиной благополучия ресторанного бизнеса. Это отсутствие возможности людей выехать за границу. Потому что люде не вылетают из страны и вынуждены тратить деньги у нас в ресторанах. Я уверен, как только откроются границы, мы увидим совершенно другие ресторанные тренды.
Даниил Прицкау, совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль и бутыль»:
— Ситуация позитивная, с одной стороны, нам на руку эти ограничения. С другой, судя по моей семье, внутренний туризм тоже весьма вырос — поездки в Сочи, Москву, Калининград. Когда заграница откроется, отложенный спрос по морю даст негативный фон для новосибирского рынка в целом.
Антон Горестов, совладелец федеральной сети кофеен Primetime, сети стритфуда «Дядя Дёнер»:
— Согласен по поводу того, что внутренний клиент сейчас есть, и если он изменит направление и вектор отдыха, то частично аудитория из Новосибирска уедет. Но мы у себя в форматах стритфуда и to go наблюдаем недостаточное количество сотрудников из крупных офисов. Большое число компаний отправило своих людей на удаленку. Думаю, после вакцинации и выхода сотрудников люди начнут возвращаться. Думаю, где-то в течение полугода мы подберемся к тем цифрам, которые все-таки ожидаем.
Ранее рестораторы обращались за помощью к властям. НГС писал о том, какая поддержка им нужна.