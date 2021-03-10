В НСО две недели сняты ночные ограничения с баров: рестораторы дождались клиентов — среди них был и Мишустин

Помимо этого, мы находимся в постоянном взаимодействии со всеми регионами России. На сегодняшний день оборот начинает иметь положительную динамику. Основной пострадавший сегмент — бары и развлекательные заведения. Классическим ресторанам все-таки дали намного раньше работать. Предприятия, которые вели себя законопослушно в этот период, пострадали больше всего. Но 90% проявили себя как законопослушные граждане и проявили, я считаю, героическую заботу о своих сотрудниках и гостях. За что поплатились ущербами и потерями. Но мы сейчас все переполнены оптимизмом. Первая волна отложенного спроса наблюдалась летом, сейчас наблюдаем вторую. Сейчас более-менее предприятия начинают восстанавливаться.



Анна Сидевич, собственница кейтеринговой компании, региональный представитель Ассоциации кейтерингов и банкетных служб России и стран СНГ по СФО:

