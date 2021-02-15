Власти объявили о снятии части ограничений в Новосибирской области — рассказываем, когда это случится

В Новосибирске снимут часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Сегодня,
— В связи с тем, что мы в таком периоде живем уже достаточно давно, более полутора месяцев, предлагаю подготовить решение о снятии отдельных ограничений. Мы предварительно консультировались с Роспотребнадзором и оперативным штабом. Предлагаю с
Глава региона отметил, что остальные санитарные требования, в том числе масочный режим, в Новосибирской области сохранятся. При этом ограничения продолжат действовать там, где соблюдение социальной дистанции невозможно.
В конце января власти региона сняли часть ограничений с кинотеатров и спортивных мероприятий. С
Ограничения на работу общепита ввели в конце октября. Барам и ресторанам запретили работать ночью с 24:00 до 08:00.