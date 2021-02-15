Власти объявили о снятии части ограничений в Новосибирской области — рассказываем, когда это случится

Сегодня, 15 февраля , губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что со следующей недели в регионе снимут часть ограничений с работы кинотеатров, театров и общепита. Решение приняли в связи со стабильной ситуацией с коронавирусом.



— В связи с тем, что мы в таком периоде живем уже достаточно давно, более полутора месяцев, предлагаю подготовить решение о снятии отдельных ограничений. Мы предварительно консультировались с Роспотребнадзором и оперативным штабом. Предлагаю с 22 февраля снять ограничения по заполняемости залов, спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры. Снять ограничения по времени работы ресторанов, кафе и всех предприятий общественного питания, — сказал Андрей Травников во время оперативного совещания.

