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Власти объявили о снятии части ограничений в Новосибирской области — рассказываем, когда это случится

Решение обсудили с Роспотребнадзором

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Общепиту разрешат работать ночью

Общепиту разрешат работать ночью

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В Новосибирске снимут часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Сегодня, 15 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что со следующей недели в регионе снимут часть ограничений с работы кинотеатров, театров и общепита. Решение приняли в связи со стабильной ситуацией с коронавирусом.

— В связи с тем, что мы в таком периоде живем уже достаточно давно, более полутора месяцев, предлагаю подготовить решение о снятии отдельных ограничений. Мы предварительно консультировались с Роспотребнадзором и оперативным штабом. Предлагаю с 22 февраля снять ограничения по заполняемости залов, спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры. Снять ограничения по времени работы ресторанов, кафе и всех предприятий общественного питания, — сказал Андрей Травников во время оперативного совещания.

Глава региона отметил, что остальные санитарные требования, в том числе масочный режим, в Новосибирской области сохранятся. При этом ограничения продолжат действовать там, где соблюдение социальной дистанции невозможно.

В конце января власти региона сняли часть ограничений с кинотеатров и спортивных мероприятий. С 1 февраля в Новосибирской области разрешена работа детских лагерей и развлекательных городков в торговых центрах.

Ограничения на работу общепита ввели в конце октября. Барам и ресторанам запретили работать ночью с 24:00 до 08:00.

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губернаторограничениякоронавирус
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