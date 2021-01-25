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Андрей Травников объявил о снятии части коронавирусных ограничений со следующего месяца

Изменения в первую очередь коснутся детских лагерей и игровых комнат

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Детские игровые комнаты заработают уже со следующей недели

Детские игровые комнаты заработают уже со следующей недели

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Губернатор Новосибирской области заявил о снятии части ковидных ограничений

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил снять часть ограничений в регионе с 1 февраля.

— Предлагаю возобновить работу детских оздоровительных и учебных лагерей круглогодичного действия, в том числе регионального центра «Альтаир», — заявил он сегодня, 25 января, на совещании регионального правительства.

Со следующего месяца также планируется разрешить работу развлекательных городков, детских игровых комнат, в том числе в торговых центрах. Соответствующие проекты решений по поручению губернатора будут подготовлены сегодня.

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Кроме того, ожидается снятие и других ограничений:

— Прошу проработать вопрос увеличения заполняемости залов спортивных сооружений и театров в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости. Все остальные решения остаются в силе, — отметил губернатор.

Неделей ранее Роспотребнадзор Новосибирской области заявил о снижении заболеваемости ковидом в регионе. Это говорит о том, что регион, согласно рекомендациям, вышел на третью стадию снятия ограничений.

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