Андрей Травников объявил о снятии части коронавирусных ограничений со следующего месяца

Губернатор Новосибирской области заявил о снятии части ковидных ограничений
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил снять часть ограничений в регионе с 1 февраля.
— Предлагаю возобновить работу детских оздоровительных и учебных лагерей круглогодичного действия, в том числе регионального центра «Альтаир», — заявил он сегодня, 25 января, на совещании регионального правительства.
Со следующего месяца также планируется разрешить работу развлекательных городков, детских игровых комнат, в том числе в торговых центрах. Соответствующие проекты решений по поручению губернатора будут подготовлены сегодня.
Кроме того, ожидается снятие и других ограничений:
— Прошу проработать вопрос увеличения заполняемости залов спортивных сооружений и театров в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости. Все остальные решения остаются в силе, — отметил губернатор.
Неделей ранее Роспотребнадзор Новосибирской области заявил о снижении заболеваемости ковидом в регионе. Это говорит о том, что регион, согласно рекомендациям, вышел на третью стадию снятия ограничений.