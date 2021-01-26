В Новосибирской области сняли часть коронавирусных ограничений с кинотеатров и спортивных мероприятий

В Новосибирской области сняли часть коронавирусных ограничений на количество зрителей в кинотеатрах и спортивных мероприятиях.
— В Новосибирской области наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80% зрителей; официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта — с 30 до 50% зрителей, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Губернатор уже подписал соответствующее постановление, оно уже опубликовано на сайте правительства.
Также с 1 февраля 2021-го возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций для отдыха детей и их оздоровления.
Сейчас губернатор проводит первую пресс-конференцию в 2021 году. Ее можно посмотреть здесь.