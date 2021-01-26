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В Новосибирской области сняли часть коронавирусных ограничений с кинотеатров и спортивных мероприятий

Теперь организации могут принимать больше зрителей

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Кинотеатры смогут принимать больше зрителей — наполняемость зала увеличили до 80%

Кинотеатры смогут принимать больше зрителей — наполняемость зала увеличили до 80%

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В Новосибирской области сняли часть коронавирусных ограничений на количество зрителей в кинотеатрах и спортивных мероприятиях.

— В Новосибирской области наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80% зрителей; официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта — с 30 до 50% зрителей, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор уже подписал соответствующее постановление, оно уже опубликовано на сайте правительства.

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Также с 1 февраля 2021-го возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций для отдыха детей и их оздоровления.

Сейчас губернатор проводит первую пресс-конференцию в 2021 году. Ее можно посмотреть здесь.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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