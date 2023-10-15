В Россию идет аномальное тепло. Кому повезет больше остальных

В ближайшие дни сразу в нескольких регионах России ожидается аномально высокая температура. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, бабье лето придет в частности в Приволжский федеральный округ, Курганскую, Тюменскую и Свердловскую области, а также Якутию и Ханты-Мансийский округ. В этих и других регионах температура воздуха будет на 6–8 градусов выше нормы.
— В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11–13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей — 13–17 градусов. Аномалии составят плюс 7–8 градусов, — рассказал Вильфанд.
По словам метеоролога, в Новосибирской, Омской и Томской областях прогнозируется плюс 13–16 градусов. Плюсовая температура придет и на Таймыр: с воскресенья по вторник там ожидается 1–3 градуса тепла, что выше нормы на 7–8 градусов. Потепление придет даже в Якутию — температура в регионе составит 11–16 градусов тепла.