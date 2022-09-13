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Рано утром Новосибирск утонул в тумане — атмосферные фото

Присылайте и вы свои снимки в редакцию

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Туман можно было наблюдать рано утром

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В Новосибирске сегодня, 13 сентября, рано утром можно было заметить достаточно густой туман. Ночью температура опускалась ниже +2 градусов, а перед рассветом начала расти.

Сегодня днем, по данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух прогреется до +12 градусов, при этом ожидается малооблачная погода.

Фотокорреспондент НГС сделал несколько атмосферных кадров просыпающегося города. Предлагаем вам полюбоваться на утренний Новосибирск.

Рассвет был очень красивым

Рассвет был очень красивым

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Город просыпается

Город просыпается

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Густой туман

Густой туман

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Присылайте и вы свои фото и видео!

В Новосибирской области заморозки до -2 градусов продержатся почти всю эту неделю.

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