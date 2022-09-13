Рано утром Новосибирск утонул в тумане — атмосферные фото

В Новосибирске сегодня, 13 сентября, рано утром можно было заметить достаточно густой туман. Ночью температура опускалась ниже +2 градусов, а перед рассветом начала расти.

Сегодня днем, по данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух прогреется до +12 градусов, при этом ожидается малооблачная погода.

Фотокорреспондент НГС сделал несколько атмосферных кадров просыпающегося города. Предлагаем вам полюбоваться на утренний Новосибирск.