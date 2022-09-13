Рано утром Новосибирск утонул в тумане — атмосферные фото
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В Новосибирске сегодня, 13 сентября, рано утром можно было заметить достаточно густой туман. Ночью температура опускалась ниже +2 градусов, а перед рассветом начала расти.
Сегодня днем, по данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух прогреется до +12 градусов, при этом ожидается малооблачная погода.
Фотокорреспондент НГС сделал несколько атмосферных кадров просыпающегося города. Предлагаем вам полюбоваться на утренний Новосибирск.
Присылайте и вы свои фото и видео!
В Новосибирской области заморозки до -2 градусов продержатся почти всю эту неделю.