Закрываем дачный сезон: что нужно сделать перед тем, как уехать до весны. Чек-лист важных задач

Октябрь решил побаловать новосибирцев теплой и ясной погодой. Самое время переделать все дела на даче и завершить сезон. В свежем выпуске рубрики «Семь кругов сада» мы составили список самых важных дел, которые нужно обязательно сделать перед тем, как всё закрыть на замок.

Что делаем в саду и на огороде

В первую очередь нужно позаботиться о состоянии деревьев. Не забудьте их побелить, чтобы защитить от зимних солнечных ожогов.

— В октябре и начале ноябре производится побелка. Солнечные ожоги деревья могут получить с конца февраля и до того, как сойдет снег, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Ранние весенние февральские ожоги очень губительно сказываются на таких деревьях, как яблоня и груша. Защищать нужно особенно их южную сторону. Днем нагревается солнечная сторона, подтаивает вода, а вечером она застывает. Такое неоднократное размораживание и застывание приводит к тому, что лопается древесина. Если побелки нет, то можно использовать подручные средства. Взять газеты и обернуть стволики, прикрепив с помощью скотча.