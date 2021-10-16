Закрываем дачный сезон: что нужно сделать перед тем, как уехать до весны. Чек-лист важных задач

Новосибирский агроном составила чек-лист для закрытия дачного сезона
Октябрь решил побаловать новосибирцев теплой и ясной погодой. Самое время переделать все дела на даче и завершить сезон. В свежем выпуске рубрики «Семь кругов сада» мы составили список самых важных дел, которые нужно обязательно сделать перед тем, как всё закрыть на замок.
Что делаем в саду и на огороде
В первую очередь нужно позаботиться о состоянии деревьев. Не забудьте их побелить, чтобы защитить от зимних солнечных ожогов.
— В октябре и начале ноябре производится побелка. Солнечные ожоги деревья могут получить с конца февраля и до того, как сойдет снег, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Ранние весенние февральские ожоги очень губительно сказываются на таких деревьях, как яблоня и груша. Защищать нужно особенно их южную сторону. Днем нагревается солнечная сторона, подтаивает вода, а вечером она застывает. Такое неоднократное размораживание и застывание приводит к тому, что лопается древесина. Если побелки нет, то можно использовать подручные средства. Взять газеты и обернуть стволики, прикрепив с помощью скотча.
Также не забудьте опрыскать ветки деревьев и кустов, но только веточки, а не почву. Для этого подойдет, как раствор мочевины, так и бордосская жидкость.
— Нужно опрыскать все растения, кроме хвойников и земляники, концентрированным раствором мочевины — 500 граммов на 10 литров воды. Этот раствор обладает фитонцидным эффектом, то есть убивает споры грибков. Таким же эффектом обладает 1% раствор бордосской смеси. Она состоит из извести пушонки и медного купороса. В магазине чаще всего продают его готовым. Опрыскиваем также кусты и деревья. Это называется голубая побелка или голубое опрыскивание. Он тоже способствует оздоровлению растений. Это опрыскивание можно повторить и весной, до начала распускания почек, — советует агроном.
Также среди обязательных работ — укрывание винограда. Обрежьте лозы и спрячьте их до следующего года. Самое время убрать и капусту, а также перекопать огород на следующий год, чтобы улучшить почву и уничтожить некоторых вредителей.
Отключаем коммуникации и прячем инвентарь
В этом году серьезно выросла цена на железо, поэтому не забудьте спрятать грабли, лопаты, вилы, ведра, в общем, весь садовый инвентарь. Из домика увезите все продукты, чтобы мышам не на что было зимой позариться.
— Потравите сейчас мышей. Они пошли в теплые места — дровянники, сарайки, компостные кучи. Чтобы они не размножились и не повредили плодово-ягодные культуры, разложите там отраву, — напоминает агроном.
Обязательно проверьте краны, спустите воду и отключите электричество.
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