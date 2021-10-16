16 октября суббота
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 71.24
eur 82.73
Тема дняВ ДТП на Большевичке погиб молодой водитель
Все новости
Все новости

Закрываем дачный сезон: что нужно сделать перед тем, как уехать до весны. Чек-лист важных задач

Сохраните себе эти советы, чтобы в марте вас не ждали неприятные сюрпризы

114
Обсудить

Поделиться

Осенью на даче чуть меньше хлопот, поэтому можно позволить себе больше отдыха

Осенью на даче чуть меньше хлопот, поэтому можно позволить себе больше отдыха

Поделиться

Новосибирский агроном составила чек-лист для закрытия дачного сезона

Октябрь решил побаловать новосибирцев теплой и ясной погодой. Самое время переделать все дела на даче и завершить сезон. В свежем выпуске рубрики «Семь кругов сада» мы составили список самых важных дел, которые нужно обязательно сделать перед тем, как всё закрыть на замок.

Что делаем в саду и на огороде

В первую очередь нужно позаботиться о состоянии деревьев. Не забудьте их побелить, чтобы защитить от зимних солнечных ожогов.

— В октябре и начале ноябре производится побелка. Солнечные ожоги деревья могут получить с конца февраля и до того, как сойдет снег, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Ранние весенние февральские ожоги очень губительно сказываются на таких деревьях, как яблоня и груша. Защищать нужно особенно их южную сторону. Днем нагревается солнечная сторона, подтаивает вода, а вечером она застывает. Такое неоднократное размораживание и застывание приводит к тому, что лопается древесина. Если побелки нет, то можно использовать подручные средства. Взять газеты и обернуть стволики, прикрепив с помощью скотча.

Также не забудьте опрыскать ветки деревьев и кустов, но только веточки, а не почву. Для этого подойдет, как раствор мочевины, так и бордосская жидкость.

— Нужно опрыскать все растения, кроме хвойников и земляники, концентрированным раствором мочевины — 500 граммов на 10 литров воды. Этот раствор обладает фитонцидным эффектом, то есть убивает споры грибков. Таким же эффектом обладает 1% раствор бордосской смеси. Она состоит из извести пушонки и медного купороса. В магазине чаще всего продают его готовым. Опрыскиваем также кусты и деревья. Это называется голубая побелка или голубое опрыскивание. Он тоже способствует оздоровлению растений. Это опрыскивание можно повторить и весной, до начала распускания почек, — советует агроном.

Поделиться

Также среди обязательных работ — укрывание винограда. Обрежьте лозы и спрячьте их до следующего года. Самое время убрать и капусту, а также перекопать огород на следующий год, чтобы улучшить почву и уничтожить некоторых вредителей.

Отключаем коммуникации и прячем инвентарь


В этом году серьезно выросла цена на железо, поэтому не забудьте спрятать грабли, лопаты, вилы, ведра, в общем, весь садовый инвентарь. Из домика увезите все продукты, чтобы мышам не на что было зимой позариться.

— Потравите сейчас мышей. Они пошли в теплые места — дровянники, сарайки, компостные кучи. Чтобы они не размножились и не повредили плодово-ягодные культуры, разложите там отраву, — напоминает агроном.

Обязательно проверьте краны, спустите воду и отключите электричество.

Что еще почитать про сад и огород


Многие новосибирские садоводы в этом году столкнулись с проблемами — аномальный урожай прошлого года не пощадил деревья, например, массово погибли яблони. И октябрь — самое время для того, чтобы привести садовые участки в порядок. Рассказываем, когда и что садить, обрывать ли листья у саженцев и почему их нельзя сейчас подрезать.

СЮЖЕТ

Обустраиваем дачу

Осень не менее горячая пора для дачников, чем весна. Нужно не только убрать урожай, но и сделать так, чтобы он был хорошим в следующем сезоне. Совсем скоро нужно будет сажать озимые культуры, и самый главный среди них — это, конечно, чеснок. Рассказываем, как подготовить почву под него и когда сажать.

Новосибирцы — прекрасные садоводы и овощеводы. Им удается получать плоды огромного размера, при этом очень вкусные. Полюбуйтесь на подборку отличного урожая.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дачаосеньсад
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь знать больше об обустройстве дачи? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...