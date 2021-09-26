Какие кусты и плодовые деревья нужно посадить до конца октября? Инструкция от опытного садовода

— Убран урожай, перекопаны грядки, перепрел компост и пора заниматься посадкой сада, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Тем более в этом году погибло очень много яблонь у садоводов Новосибирской области.

Яблони погибли чуть ли не под самый корень, но это касается в основном сортов крупноплодных и крупноплодных полукультурок.

— В этом году они очень серьезно пострадали. Это явление по всей области, — рассказывает Людмила Шубина. — Объясняется гибель яблонь тем, что прошлый год был уникальным по урожайности, и он отнял силы у деревьев. Бывали годы жестче по морозам, но растения выдерживали, а в этом году деревья, ослабленные урожаем, так отреагировали даже на незначительное понижение температур.



Когда и что сажать?

После 20 сентября начались оптимальные сроки высадки плодово-ягодных растений.

— К этому времени вызрела кора, питомники начинают копать саженцы с открытой корневой системой, то есть выращенные в земле, и продавать их, — объясняет агроном. — Вы должны запастись перегноем, суперфосфатом двойным, древесной золой. И если куст сильно в листьях и был выращен с открытой корневой системой — обязательно нужно оборвать все листья. Эти условия очень важны.