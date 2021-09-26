Какие кусты и плодовые деревья нужно посадить до конца октября? Инструкция от опытного садовода

Новосибирский агроном рекомендовала садить в октябре ягодно-плодовые деревья
Многие новосибирские садоводы в этом году столкнулись с проблемами — аномальный урожай прошлого года не пощадил деревья, например, массово погибли яблони. И грядущий октябрь — самое время привести садовые участки в порядок. Рассказываем в нашей традиционной рубрике «Семь кругов сада», когда и что садить, обрывать ли листья у саженцев и почему их нельзя сейчас подрезать.
Почему лучше всего садить кусты и деревья осенью?
Осень считается самым лучшим временем для посадки плодово-ягодных растений. Сейчас у дачников не так много хлопот и практически нет никаких форс-мажоров.
— Убран урожай, перекопаны грядки, перепрел компост и пора заниматься посадкой сада, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Тем более в этом году погибло очень много яблонь у садоводов Новосибирской области.
Яблони погибли чуть ли не под самый корень, но это касается в основном сортов крупноплодных и крупноплодных полукультурок.
— В этом году они очень серьезно пострадали. Это явление по всей области, — рассказывает Людмила Шубина. — Объясняется гибель яблонь тем, что прошлый год был уникальным по урожайности, и он отнял силы у деревьев. Бывали годы жестче по морозам, но растения выдерживали, а в этом году деревья, ослабленные урожаем, так отреагировали даже на незначительное понижение температур.
Когда и что сажать?
После 20 сентября начались оптимальные сроки высадки плодово-ягодных растений.
— К этому времени вызрела кора, питомники начинают копать саженцы с открытой корневой системой, то есть выращенные в земле, и продавать их, — объясняет агроном. — Вы должны запастись перегноем, суперфосфатом двойным, древесной золой. И если куст сильно в листьях и был выращен с открытой корневой системой — обязательно нужно оборвать все листья. Эти условия очень важны.
Закончить высадку нужно до 20 октября. Сейчас можно посадить любые виды. Но есть и некоторые предпочтения у растений.
— Считается, что для косточковых и для облепихи лучшая посадка весенняя. Якобы есть такое наблюдение, что они лучше приживаются. Но если они выращивались в закрытой корневой системе — в горшке или мешке, то разницы нет. С открытой корневой системой лучше перенести их посадку на весенний срок, — советует Людмила Шубина.
Почему нельзя подрезать саженцы осенью?
Обрезать саженцы осенью в Сибири нельзя из-за непростых погодных условий.
— В Сибири подрезка производится только весной и связана с низкими температурами. За зиму с саженцем может много, что случится — верхушка подмерзнуть, снегом поломать, заяц обгрызет. А весной уже на 1/3 нужно обязательно обрезать посаженный осенью саженец, — объясняет Людмила Шубина.
В садоводстве, по словам агронома, существует один очень важный закон — закон соответствия кроны и корневой системы.
— Если мы покупаем саженец с открытой корневой системой, то при выкопке она была повреждена. Нужно уравновесить низ и верх. Очень часто садоводы боятся растение повредить, вроде покупали 1,5 метра саженец, а его надо на 1/3 обрезать. Это как в бухгалтерии — дебет должен быть равен кредиту. Весной нужно обязательно обрезать лишнее, — напоминает эксперт.
Также, по ее словам, рекомендуется обрезать только жимолость, потому что первые два года она очень медленно растет.
— Осенью нужно провести санитарную обрезку — убрать засохшие, больные и сломанные ветви. Убрали до живой древесины и замазали садовым варом. А все остальное оставляем до весны. Кустарники, которым более 10 лет, также можно подрезать — крыжовник, жимолость, смородина, убрав не плодоносящие ветви.
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