Ждать ли морозов? Когда собирать калину, черноплодную и красную рябину

Черноплодная рябина активно идет на компоты и пастилу и так же богата витаминами и микроэлементами. Добавляя ее к яблокам, вы получите прекрасное, более насыщенное по вкусу варенье.

— Калину советует собирать после первых морозов из-за того, что кислота в ягоде из-за холода разрушается и сильная горечь уходит. Но это речь идет о дикой флоре. Современные культурные сорта сами по себе сладкие, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Качество ягод уже не улучшится однозначно, поэтому лучше всего собрать черноплодную рябину и калину уже сейчас.

Со сбором и калины и черноплодной рябины эксперт советует не затягивать — иначе ягоды вместо вас соберут птицы. В случае с дикой калиной стоит подождать первых морозов, когда температура опустится ниже -3... -5 градусов.

«Красная рябина должна постоять»

С красной рябиной не всё так просто: сладость и время сбора ягод зависят от сорта. Среди сладких сортов красной рябины особой популярностью пользуются «невежинская» и «алая крупная» — их уже можно собирать.