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Ждать ли морозов? Когда собирать калину, черноплодную и красную рябину

Со сбором не стоит затягивать — иначе можно остаться без ягод

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Красная рябина считается малоценным деревом, хотя из ягод можно сделать много вкусных заготовок!

Красная рябина считается малоценным деревом, хотя из ягод можно сделать много вкусных заготовок!

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Новосибирский агроном рассказала, когда собирать калину и рябину

Новосибирские дачники уже заготовили большинство ягод, которые успели вырастить у себя на участках. На деревьях еще красуются плоды черноплодной и красной рябины, а также любимая многими калина. Традиционно считается, что эти ягоды должны дождаться морозов, чтобы стать более вкусными. В этой статье рубрики «Семь кругов сада» разбираемся, когда лучше всего собирать позднюю ягоду.

Когда собирать черноплодную рябину и калину

Калина богата витаминами и минералами и чаще всего используется в вареньях, пастиле и заготовках с медом. Ягоду достают при простудах и заваривают, но ее нельзя употреблять людям с проблемами с почками, при гастрите и других острых заболеваниях ЖКТ.

Черноплодная рябина активно идет на компоты и пастилу и так же богата витаминами и микроэлементами. Добавляя ее к яблокам, вы получите прекрасное, более насыщенное по вкусу варенье.

— Калину советует собирать после первых морозов из-за того, что кислота в ягоде из-за холода разрушается и сильная горечь уходит. Но это речь идет о дикой флоре. Современные культурные сорта сами по себе сладкие, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Качество ягод уже не улучшится однозначно, поэтому лучше всего собрать черноплодную рябину и калину уже сейчас.

Со сбором и калины и черноплодной рябины эксперт советует не затягивать — иначе ягоды вместо вас соберут птицы. В случае с дикой калиной стоит подождать первых морозов, когда температура опустится ниже -3... -5 градусов.

«Красная рябина должна постоять»

С красной рябиной не всё так просто: сладость и время сбора ягод зависят от сорта. Среди сладких сортов красной рябины особой популярностью пользуются «невежинская» и «алая крупная» — их уже можно собирать.

— Они выводились с расчетом на то, что садовод сразу будет ей лакомиться — селекция шла на повышение сахара. А лесная рябина должна постоять, — советует агроном. — После мороза она приобретает более сладкий вкус.

Собирать ягоды в черте города — не самая лучшая затея, поэтому если на вашем участке нет ягод, то лучше всего искать их в лесу. Чаще всего из рябины готовят сок и настойки. Также ягоды можно заваривать вместе с чайными листьями. Красная рябина прекрасно поддается сушке и сохраняет свои полезные свойства.

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