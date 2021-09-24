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Греются, как могут. Сибиряки показали домашних животных в ожидании отопления — 12 милых фото

Они кутаются в одеяла и ходят по дому в одежде

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Когда на улице такой дубак, даже кошка с собакой становятся друзьями

Когда на улице такой дубак, даже кошка с собакой становятся друзьями

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Как домашние животные ждут отопления в Новосибирске

Эта осень выдалась на редкость холодной и промозглой — в Новосибирске уже шел мокрый снег. Но, несмотря на то что в ближайшие дни ожидается потепление, радоваться особо не стоит: температура воздуха прогреется всего до +8 градусов.

Сегодня в городе начался второй этап подключения к теплоснабжению, но батареи нагрелись еще далеко не во всех домах. Читатели НГС прислали в редакцию фотографии своих питомцев, которые пытаются согреться, как могут.

Котики любят греться под одеялом

Котики любят греться под одеялом

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Собаки, кстати, тоже

Собаки, кстати, тоже

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А кому-то удобно в шкафу

А кому-то удобно в шкафу

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Меньше всего повезло кошкам породы сфинкс. Некоторым даже приходится одеваться, чтобы не мерзнуть

Меньше всего повезло кошкам породы сфинкс. Некоторым даже приходится одеваться, чтобы не мерзнуть

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Совсем скоро батареи будут греть везде. Ждать осталось совсем немного

Совсем скоро батареи будут греть везде. Ждать осталось совсем немного

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В начале недели в Советском районе заметили необычную черную белку, она попала на видео.

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батареидомашние животныеотопительный сезон
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