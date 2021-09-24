Греются, как могут. Сибиряки показали домашних животных в ожидании отопления — 12 милых фото

Как домашние животные ждут отопления в Новосибирске
Эта осень выдалась на редкость холодной и промозглой — в Новосибирске уже шел мокрый снег. Но, несмотря на то что в ближайшие дни ожидается потепление, радоваться особо не стоит: температура воздуха прогреется всего до +8 градусов.
Сегодня в городе начался второй этап подключения к теплоснабжению, но батареи нагрелись еще далеко не во всех домах. Читатели НГС прислали в редакцию фотографии своих питомцев, которые пытаются согреться, как могут.
В начале недели в Советском районе заметили необычную черную белку, она попала на видео.