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В Новосибирске пошел мокрый снег. Какая погода ждет горожан в ближайшие дни?

Над городом находится холодная воздушная масса

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Новосибирск сейчас под влиянием холодного фронта

Новосибирск сейчас под влиянием холодного фронта

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Циклон из Томской области посылает дождь в Новосибирск

Сегодня днем, 22 сентября, в Новосибирске пошел мокрый снег — жители города сняли его на видео в Заельцовском районе на улице Кавалерийская.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни.

— Пока над нами холодная воздушная масса, практически нет никаких перемещений. Циклон находится в Томской области, и мы в зоне действия его холодных фронтов. Ничего оптимистичного пока не могу сказать. Циклон поддает нам заряды дождя, в ночные часы может быть мокрый снег, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 23 сентября, в Новосибирске облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью +1...+3 градуса. Днем +6...+8 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

В пятницу, 24 сентября, в городе местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью -1...+1 градус. Днем +5...+7 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

В субботу, 25 сентября, в Новосибирске ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +1...+3 градуса. Днем +6...+8 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В 2019-м снег пошел позднее всего — 18 октября. В прошлом году снег выпал 29 сентября. Подробности смотрите в интересной инфографике.

Ранее НГС более подробно изучил прогноз на октябрь. Почитайте, когда возможно резкое похолодание и дожди.

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