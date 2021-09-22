Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни.



— Пока над нами холодная воздушная масса, практически нет никаких перемещений. Циклон находится в Томской области, и мы в зоне действия его холодных фронтов. Ничего оптимистичного пока не могу сказать. Циклон поддает нам заряды дождя, в ночные часы может быть мокрый снег, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.