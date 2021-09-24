В Новосибирск идет потепление до +8 градусов. Когда его ждать?

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе ожидаются дождь и мокрый снег. К понедельнику в Новосибирск придет потепление.



— Над нами все тот же холодный циклон, он малоподвижен. Воздух к нам поступает из северных широт — с районов Норильска, Салехарда и даже с более восточных районов. Дальше масса будет меняться, циклон прекратит свое существование и сместится на восток. Ожидается небольшое потепление в начале недели, но оно будет непродолжительным. К нам будет поступать воздушная масса с западных районов, будет прогрев всего слоя атмосферы, поэтому температуры будут выше, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.