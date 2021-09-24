В Новосибирск идет потепление до +8 градусов. Когда его ждать?

В Новосибирск придет потепление до +8 градусов
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — в городе ожидаются дождь и мокрый снег. К понедельнику в Новосибирск придет потепление.
— Над нами все тот же холодный циклон, он малоподвижен. Воздух к нам поступает из северных широт — с районов Норильска, Салехарда и даже с более восточных районов. Дальше масса будет меняться, циклон прекратит свое существование и сместится на восток. Ожидается небольшое потепление в начале недели, но оно будет непродолжительным. К нам будет поступать воздушная масса с западных районов, будет прогрев всего слоя атмосферы, поэтому температуры будут выше, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В субботу, 25 сентября, в Новосибирске облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем дождь. Ночью +1...+3 градуса. Днем +4...+6 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
В воскресенье, 26 сентября, в городе небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 0...-2 градуса. Днем +3...+5 градусов. Ветер северный 3–8 м/с.
В понедельник, 27 сентября, в Новосибирске ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ночью -1...+1 градус. Днем +6...+8 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.
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Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В 2019-м снег пошел позднее всего — 18 октября. В прошлом году снег выпал 29 сентября. Подробности смотрите в интересной инфографике.