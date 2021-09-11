Кидайте в лунки кильку или горчицу: агроном рассказала о самых эффективных способах борьбы с проволочником

Известный агроном рассказала, как бороться с проволочником
Сентябрь — горячая пора для дачников: пришло время собирать урожай. Всё лето новосибирцы заботились о картошке — окучивали, пололи, защищали от колорадского жука, и большой неожиданностью для многих могут стать поврежденные клубни. Если ваш картофель испещрен непонятными дырочками и вы нашли ярко-оранжевые личинки — у вас завелся проволочник. Он способен уничтожить весь ваш урожай. Бороться с ним трудно, но можно. В этой статье рубрики «Семь кругов сада» мы расскажем, как избавиться от него без химии, зачем покупать на посадку картошки мешок кильки и почему заводится проволочник.
Кто такой проволочник и почему он появляется на огороде?
Проволочник — это личинка жука-щелкуна, но его окукливание происходит обычно только на 3–4-й год развития в июле-августе. Его можно легко отличить от других вредителей. У личинки жесткое ярко-оранжевое тело, которое не так просто повредить. Его длина может варьироваться от 1 до 5 миллиметров.
Проволочник чаще всего встречается в местах, где много сорняков. Если на вашем участке завелись пырей, осот белый, розовый, то можете быть уверенными — в корнях пиршествуют личинки. Но как только они почувствуют плоды картофеля, то начнут уничтожать именно урожай.
Личинки многоядны и могут съедать не только плоды и корни, но и побеги. В корнеплодах и клубнях они проделывают ходы, которые могут сделать их совсем непригодными в пищу. Бороться с проволочниками очень трудно, но возможно.
Способы борьбы без химии
Существует несколько очень простых и дешевых способов борьбы с проволочником. Главный принцип — отпугнуть их от картошки.
— Моя мама покупала меленькую кильку самую дешёвую. Мы брали рыбу с собой на поле. Взрослые кидали картошку, а я маленькая бегала и раскидывала именно кильку в лунки. У нас всегда была шикарная картошка без проволочника. Причем садили без севооборота — картофель по картофелю многие годы. Вносили, естественно, навоз всегда. Но килька всегда была обязательным атрибутом. Это метод отпугивания насекомого, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Также идеально подойдут и другие способы отпугивания — жмых от масличного производства рапса или рыжика.
— Можно насыпать в лунки по чайной ложке молотой горчицы. Она тоже отпугнет проволочника и картофель останется чистым, — добавила агроном.
А вот зола, вопреки распространенному мнению, в борьбе с проволочником не помощница.
— Ее сыпят как подкормку. Она содержит такие важные для картофеля макро- и микроэлементы, как калий, фосфор, кальций. И таким образом снабжается картофель питательными веществами. Но с проволочником она не поможет, — отметила специалист.
Почему лучше не травить проволочника химией?
Агрономы не советуют использовать инсектициды в борьбе с проволочником.
— Есть способы более экологичные и безопасные, и нет нужды использовать химические препараты, — убеждена Людмила Шубина.
Многие средства токсичны для человека, а также для полезных дождевых червей. Более того, химические препараты требуют строгого следования инструкции, иначе всё может закончиться совсем плачевно.
Что еще можно предпринять?
Весной, когда вы будете готовить землю под посадку, внимательно смотрите вниз — выберите вручную куколки, личинки, а также постарайтесь убрать взрослые особи жуков-щелкунов.
Еще одним хорошим способом профилактики является тщательный уход за участком. Вовремя пропалывайте огород, не допускайте появления пырея, иван-чая, осота. Удаляйте их полностью вместе с корнями.
Осенью высадите на освободившуюся землю сидераты — белую горчицу, свеклу. Они станут не только отличным удобрением, но и в целом оздоровят землю. А между рядами картофеля можно посадить салат, потому что проволочник его очень любит. Это может ненадолго отвлечь личинки, но способ очень сомнительный.
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СЮЖЕТ
Осень — еще не повод консервировать грядки и заниматься одними только заготовками. Есть несколько овощей и трав, которые вы можете посадить примерно до середины сентября и получить урожай в самое ближайшее время.
Новосибирцы — прекрасные садоводы и овощеводы. Им удается получать плоды огромного размера, при этом очень вкусные. Полюбуйтесь на подборку отличного урожая.