Кидайте в лунки кильку или горчицу: агроном рассказала о самых эффективных способах борьбы с проволочником

Кто такой проволочник и почему он появляется на огороде?

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, но его окукливание происходит обычно только на 3–4-й год развития в июле-августе. Его можно легко отличить от других вредителей. У личинки жесткое ярко-оранжевое тело, которое не так просто повредить. Его длина может варьироваться от 1 до 5 миллиметров.

Проволочник чаще всего встречается в местах, где много сорняков. Если на вашем участке завелись пырей, осот белый, розовый, то можете быть уверенными — в корнях пиршествуют личинки. Но как только они почувствуют плоды картофеля, то начнут уничтожать именно урожай.

Личинки многоядны и могут съедать не только плоды и корни, но и побеги. В корнеплодах и клубнях они проделывают ходы, которые могут сделать их совсем непригодными в пищу. Бороться с проволочниками очень трудно, но возможно.